La nostra tavola possiamo apparecchiarla come vogliamo. Però per averla armoniosa ed elegante è importante che tutto sia curato nel minimo dettaglio. Può sembrare un lavoro minuzioso e lungo, ma in realtà non è proprio così. Ciò che è importante è avere in mente già ciò che si vuole ottenere. E ovviamente essere in grado di dire che un determinato colore abbinato con un altro stia male.

Non è solo una questione di colori, ma anche di forme. Evitiamo di unire troppo forme sulla nostra tavola. Un piatto tondo, uno quadrato, i bicchieri diversi e le posate con forme strane. Più che una tavola sembrerà un’opera d’arte d’illusione.

I colori della tavola

Non parliamo ovviamente della tavola imbandita per Natale che avrà un colore predominante particolare, ma parliamo di quella quotidiana. Fondamentale sarà la scelta cromatica della tovaglia e dei piatti.

Questi devono andare d’accordo, evitiamo un ton sur ton, perché è sempre bello vedere il piatto uscire dalla tavola. Come colori, quindi, possiamo scegliere il sabbia, il bianco, l’azzurro o il beige. Abbiniamo sempre i tovaglioli ed evitiamo di prenderli con delle fantasie.

Ricordiamo inoltre che anche la biancheria da letto può essere elegante e di qualità se si scelgono tessuti preziosi come il percalle di cotone.

Sono queste le bellissime posate da mettere a tavola eleganti e da galateo

Per le posate, invece, andiamo sui colori neutri, quindi evitiamo ad esempio le posate color oro, quelle nere o di altri colori. Evitiamo anche le posate che presentano i manici colorati. Andiamo sul semplice acciaio inox oppure sulla versione in argento.

I set di posate possono essere da 30, da 24 e anche meno. Dipende da quali posate sono comprese, poiché spesso la forchetta per il dolce non è compresa. E quindi si avranno solamente forchette, coltelli, cucchiai grandi e piccoli.

Da Villeroy & Boch ci sono delle posate in acciaio inossidabile per tutte le tavole. Sia in versione da 30 sia in quella da 24.

Da Zwilling troviamo tantissimi set di posate in acciaio; ci sono quelli con forme minimal, alcune più bold e altre più particolari. Tutte di un’ottima qualità. Nei vari set è possibile trovare anche le bacchette giapponesi, nel caso fossimo degli amanti di sushi possono sempre tornare utili e fare la loro figura a tavola.

Poi abbiamo le posate Sambonet, anche queste in acciaio inox, che offrono tantissime nuove forme, dai modelli Rock che sono più allungati ad Astrid, più spessi, fino al modello 1965 che presenta il manico ondulato.

E così sono queste le bellissime posate da mettere a tavola eleganti e che faranno un figurone sempre.

