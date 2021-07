Organizzare il proprio matrimonio può essere molto stressante e spesso si può riflettere più del dovuto su scelte come quelle riguardanti l’abito da sposa.

Ogni donna vorrebbe che il giorno più bello della sua vita fosse perfetto, impeccabile ed indimenticabile. Con questi presupposti le perfezioniste potrebbero commettere 3 errori fatali dopo aver comprato il vestito da sposa.

Come evitare di commettere errori e andare nel panico

L’abito da sposa è una delle scelte più importanti di un matrimonio. Facile capire il perché, visto che nel fatidico giorno tutti osservano la sposa per la sua bellezza e per la scelta dell’abito che indossa.

Scegliere un abito da sposa è un’emozione che si prova una sola volta nella vita, con euforia, ansie e molta voglia di arrivare quel giorno in modo ineccepibile.

Dopo aver scelto l’abito giusto, sarà meglio prendere delle precauzioni per evitare problemi e stress, concentrandosi su altri obiettivi e rimanere felici e contenti. Almeno fino al giorno delle nozze.

Uno dei tanti obiettivi, ad esempio, può essere come organizzare un fantastico matrimonio con il trend del momento.

Ecco i 3 errori da non fare dopo aver comprato il vestito da sposa

Il fisico di una sposa può essere sottoposto ad enorme stress. Soprattutto se ha deciso di dedicarsi a tempo pieno nella gestione dei preparativi e di ogni singolo particolare del suo matrimonio. In questi casi, il fisico potrebbe essere esposto a cali repentini di peso, prendere peso e gonfiarsi.

Oltre allo stress che può giocare brutti scherzi, bisogna assolutamente non modificare la dieta di sempre con alimenti che possono indurre alla fame, sperando di perdere velocemente qualche chilo sul girovita. Oppure non sottovalutare i pasti fugaci fra un impegno e l’altro che possono far venire nuovamente fame dopo poche ore.

Il terrore di non dover ingrassare poco prima del matrimonio, di neanche un grammo e dover trovare una soluzione per poter essere perfette con l’addome piatto, può portare a commettere sbagli.

La soluzione migliore è portare avanti una dieta sana ed equilibrata che dovrà essere approvata da uno specialista come un nutrizionista. Questo saprà consigliare le migliori abitudini per restare in forma.

Dopo aver scelto l’abito dei nostri sogni, che ha conquistato il nostro cuore come un colpo di fulmine, sarà bene non lasciarsi condizionare. La scelta dell’abito da sposa è molto personale, la forma, la scollatura, pizzi e paillettes sono scelte molto soggettive che spesso non incontrano i gusti di tutti.

Magari l’amica o il parente di turno che non è soddisfatto della scelta, potrà essere d’aiuto nella scelta della biancheria o degli accessori.

Uno degli errori più comuni che commette la sposa è quello di provare l’abito continuamente. Quando sarà arrivato finalmente a casa, sarà meglio riporlo nell’armadio con cura e indossarlo in caso di ritocchi, per la scelta degli accessori o acconciature.

Infine, da non sottovalutare, che essendo di colore bianco può inevitabilmente sporcarsi involontariamente, causando un enorme stress qualche giorno prima delle nozze.