L’organizzazione di un matrimonio non è sempre piacevole quando non si hanno le idee chiare, ma se si vuol puntare su un tema per le proprie nozze, non si sbaglia mai.

Il tema dona quel tocco di originalità che rende un matrimonio fantastico ed organizzare il tutto con le proprie idee e con i trend giusti, meglio se del momento, renderà questo giorno un successone.

Un giorno speciale curato nei dettagli con oggetti particolari

Il tema del 2021 è proprio il vintage. Tutto ciò che proviene dagli armadi delle nonne, dai mercatini dell’usato è ben accetto. Vista così, apparentemente non da l’idea di qualcosa di bello, ma se si punta sugli accessori, rimarranno tutti a bocca aperta.

Lo stile vintage è anche lusso, basta ricordare gli oggetti di antiquariato o anche gli orologi di lusso che un po’ tutti amano. Dietro ogni oggetto c’è una grande storia e alcuni non sono per niente economici.

La cura dei particolari sarà il focus dell’organizzazione. Non basteranno degli oggetti vintage recuperati dai parenti o dai mercatini, sarà la giusta combinazione a fare la differenza.

La scenografia può essere incentrata negli anni ’20, ’50, ’60 o quello che meglio ispira la coppia. Dopo aver deciso in quale epoca si vuole vivere il giorno più importante della vita, bisognerà pensare al look.

Ecco come organizzare un fantastico matrimonio con il trend del momento

Gli abiti sono facili da immaginare; bianco per la sposa con merletti e ricami, ma anche azzurro canna da zucchero, rosa perlato, beige e così via.

Dopo aver scelto l’abito, bisognerà puntare sugli accessori vintage, come una collana di perle con pietre preziose, una spilla. E nel caso lo si ritiene opportuno anche una fascia come un nastro lavorato in seta avvolto tra l’acconciatura dei capelli.

Anche lo sposo dovrà calarsi nella parte scegliendo un abito appropriato come un mezzo tight o qualcosa di simile. Ad impreziosire il look dello sposo non potrà mancare un orologio vintage da taschino, il cilindro e un bastone in legno con un fregio in argento.

Sistemati gli sposi, bisognerà pensare a comunicare il dress code agli invitati e consigliare gli amici e parenti per un papillon per lui con acconciatura a tema e per lei foulard, cappello o vari copricapo come i bellissimi cerchietti eleganti.

Una location principesca sempre in tema da raggiungere per gli sposi su una bellissima macchina d’epoca o meglio ancora con la carrozza trinata dai cavalli bianchi.