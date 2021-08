Chi si ricorda di quanto eravamo felici quando i nostri genitori ci compravano il gelato confezionato?

Certo, quello artigianale è tutt’altra storia ma la freschezza dei ghiaccioli alla frutta era imparagonabile. Se volessimo fare felici i nostri bambini, ma anche gli adulti, con una merenda super facile e deliziosa allora questo è l’articolo giusto.

Infatti tra i gelati confezionati più amati, più squisiti e più freschi figurava il mitico Fior di Fragola. Una bontà unica data dal sapore della fragola e della crema al latte. Insomma il Fior di Fragola metteva d’accordo grandi e piccini. E lo fa tutt’ora. Ma se volessimo farlo in casa? Bastano solo 3 ingredienti per questo gelato alla frutta gustosissimo e rinfrescante senza gelatiera.

Ingredienti

Tutto quello che ci occorre sono:

500 gr di fragole fresche;

20 gr di zucchero a velo;

200 ml di panna fresca.

Preparare in casa l’unico e inimitabile Fior di Fragola sarà un gioco da ragazzi. Oltretutto non c’è bisogno della gelatiera ma solo tanta passione.

Prima di tutto bisogna lavare per bene le fragole sotto acqua corrente e privarle del picciolo qualora ci fosse. Mettiamo le fragole in una ciotola a scolare e poi tagliamole a pezzetti. Prendiamo il frullatore e inseriamo le fragole a pezzi e versiamo lo zucchero a velo. Frulliamo fino ad ottenere una miscela compatta e senza grumi. Con l’aiuto di un colino, filtriamo dentro ad una ciotola in modo tale da eliminare i piccoli semi delle fragole.

Dopo di che prendiamo gli stampini e versiamo il contenuto (non tutto), coprendo metà stampino e mettiamo in freezer per 15 minuti. Nel frattempo montiamo la panna fresca. Aggiungiamo una “striscia” di panna montata negli stampini e mettiamo di nuovo in freezer per altri 15 minuti. Aggiungiamo il restante succo di fragole negli stampini fino all’orlo, inseriamo gli stecchi al centro e mettiamo in freezer per circa quattro ore.

