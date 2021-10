Negli ultimi anni Halloween è diventata una delle feste più attese in assoluto. I più piccoli possono divertirsi con travestimenti e dolcetti. Gli adulti possono godersi, con il ponte dei Santi, il primo periodo di riposo vero dopo le vacanze estive. Quale migliore occasione per una gita fuori porta alla scoperta dei tesori nascosti del nostro meraviglioso Paese? Oggi noi di ProiezionidiBorsa daremo suggerimenti su alcuni luoghi assolutamente da visitare a fine ottobre. Sono queste le 4 mete tutte italiane perfette per un Halloween all’insegna del brivido. C’e n’è per tutti i gusti. Tra castelli, città sotterranee, borghi abbandonati e cimiteri monumentali avremo modo di mettere alla prova il nostro coraggio.

Sono queste le 4 mete tutte italiane perfette per un Halloween all’insegna del brivido

Se viaggiamo con famiglia al seguito, una delle mete che non possiamo perdere è Monticello d’Alba, nella meravigliosa zona piemontese delle Langhe. Il 30 e 31 ottobre l’Ente turistico locale organizza una visita guidata al Castello dei Conti Roero. Nell’occasione il maniero incastonato nelle colline si trasformerà in un luogo da brivido. Con l’aiuto di una guida, grandi e piccini potranno visitare la struttura equipaggiati con una torcia e incontreranno spettri, condannati e fantasmi. E dopo aver terminato il tour, gli amanti della cucina potranno godersi degli ottimi tartufi al Festival Internazionale del Tartufo di Alba.

Napoli è una città da visitare in ogni momento dell’anno ma nel periodo di Halloween ha davvero una marcia in più. In pochi sanno che il capoluogo campano è da sempre al centro di misteri e leggende. Basti pensare che si dice che nel Chiostro di Santa Maria La Nova sia addirittura sepolto Dracula in persona. Il vero appuntamento da non perdere, però, è quello con la Napoli Sotterranea. Prenotiamo la nostra visita guidata e ci troveremo immersi in testimonianze archeologiche, vecchi rifugi e tunnel scavati nel sottosuolo. Un tour da brivido.

Ecco le altre 2

In Italia ci sono moltissimi piccoli borghi abbandonati. Uno dei più suggestivi è sicuramente Craco, in provincia di Matera. Stiamo parlando di un paesino disabitato dal 1974 e mai più ripopolato. Gli edifici vennero abbandonati a causa di alcune frane ma sono rimasti incredibilmente in piedi. Quale migliore occasione di Halloween per immergersi in un’atmosfera fatta di mistero e silenzio?

Se siamo in Lombardia la festa di Halloween è il periodo ideale per una visita guidata al celebre Cimitero Monumentale. All’interno di questa meravigliosa location non troveremo soltanto i luoghi di riposo eterno di personaggi celebri, come Alessandro Manzoni e Arturo Toscanini. Ci troveremo immersi in un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui ammirare opere d’arte e d’ingegneria, spesso incredibili e piene di misteri. Assolutamente da non perdere sia per chi ama l’arte sia per gli appassionati del brivido.

