Le ultime giornate di campionato non sono state molto brillante per la AS Roma che nelle ultime tre giornate è stata sconfitta sia dalla Lazio che dalla Juventus. Quindi, il fiato corto in campionato ha indebolito il titolo AS Roma che adesso è in bilico tra tracollo e ripresa rialzista. Questo andamento non deve sorprendere. Come già avuto modo di spiegare più volte, infatti, il problema di un investimento sulle azioni di un titolo calcistico sono quelle di cui abbiamo parlando in passato occupandoci del titolo Juventus. L’andamento dei titoli è molto volatile e molto dipendente dall’andamento dei risultati sportivi.

Dal punto di vista societario la situazione non è delle più brillanti. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. D’altra parte con un indebitamente così elevato non potrebbe essere altrimenti.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Sul sito della società, infatti, si legge di un indebitamento monstre. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della Roma che, su richiesta della Consob, ha comunicato le informazioni finanziarie mensili del mese di agosto. L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 agosto 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 399,2 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 311,7 milioni di euro al 30 giugno 2021.

Una situazione non facile che richiederà molta attenzione nei prossimi mesi.

Il fiato corto in campionato ha indebolito il titolo AS Roma che adesso è in bilico tra tracollo e ripresa rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni A.S. Roma (MIL:ASR) hanno chiuso la seduta del 20 ottobre a quota 0,361 euro in ribasso dello 0,14% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma da alcune settimane si è appoggiata sull’importantissimo supporto in area 0,346 euro (I obiettivo di prezzo). Su questo livello si deciderà il futuro delle azioni AS Roma.

La tenuta del supporto, infatti, potrebbe favorire la ripartenza al rialzo verso area 0,447 euro. Solo con il superamento di questo livello, però, potremmo avere maggiori certezze sulla ripartenza al rialzo.

Nel caso, invece, in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 0,346 euro, allora le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura. La massima estensione si trova in area 0,025 euro.