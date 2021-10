Per avere sempre una casa pulita, in ordine e a prova di ospite, come sappiamo è necessaria tanta fatica. Nonché, ovviamente, una grande cura verso i piccoli dettagli. Difatti, non saranno il pavimento spolverato e i fornelli puliti a dare l’idea di una casa linda. Piuttosto, infatti, a dare questa impressione, saranno il vetro della finestra splendente e gli infissi del balcone completamente liberi da macchie e polvere.

Trucchi facili e veloci

Mettendola in questo modo molti potrebbero scoraggiarsi, pensando di non avere né il tempo né tantomeno la voglia di curare così meticolosamente ogni tipo di dettaglio. Eppure, incredibilmente, esistono alcuni modi per farlo senza spendere tanto tempo o troppa fatica. Stiamo parlando di trucchi facili, e soprattutto veloci, che ci permetteranno di pulire questi angoli di casa in men che non si dica. Con risultati a dir poco soddisfacenti.

Sembra incredibile ma per infissi in alluminio puliti, lucidi e splendenti basta questo straordinario ingrediente naturale

A dimostrazione di ciò, oggi andremo a parlare proprio di uno di questi metodi. In particolare, di uno che ci farà avere in poco tempo degli infissi in alluminio pulitissimi e privi di ogni macchia. Andiamo a vedere di che si tratta. Dunque, per mettere in pratica questo interessantissimo trucco, ci serviranno solamente due ingredienti. Il sapone di Marsiglia per la pulizia e l’olio di semi di lino per lucidare. Vediamo come procedere.

Innanzitutto, dopo aver unito in un contenitore spray dell’acqua e del sapone di Marsiglia, iniziamo a spruzzare questo composto sugli infissi in alluminio. Dopo aver atteso qualche minuto andiamo a rimuovere con un panno e, a questo punto, passiamo alla parte interessante.

Mettiamo in un recipiente il nostro olio di semi di lino e, sempre con l’aiuto di un panno delicato, passiamolo con cura su tutti gli infissi. Sembrerà a molti incredibile ma già solamente dopo questi due passaggi avremo davanti ai nostri occhi una superficie del tutto diversa da prima. Non soltanto più pulita ma anche più lucida e, di conseguenza, dal colore più acceso e sgargiante.

Il tutto grazie a un trucco naturale, semplicissimo e che si serve di soli due ingredienti, facilissimi da reperire. Nel caso, invece, avessimo in casa degli infissi in legno, e dunque non di alluminio, ci sono altre tecniche da sfruttare. Come, ad esempio, quella che ci dice di passare su quest’ultimi qualche goccia di cera per parquet. Anche in questo caso potremmo rimanere alquanto sorpresi dai risultati ottenuti. Come possiamo vedere, dunque, sembra incredibile ma per infissi in alluminio puliti, lucidi e splendenti basta questo straordinario ingrediente naturale.