In estate i capelli hanno bisogno di una maggiore cura. I continui lavaggi, l’acqua salata e il sole tendono a stressare il capello. Di conseguenza lo rendono più fragile. Per averne cura serve un’attenzione particolare. Tra l’altro, per tenere i capelli sani non c’è bisogno di un prodotto costoso di cosmesi ma di un buon prodotto naturale.

Gli impacchi fatti in casa hanno tutti l’obiettivo di rivitalizzare il capello e nutrirlo. Con il sole i capelli tendono a seccarsi e hanno bisogno di un maggiore nutrimento. L’attenzione quotidiana ci permette di non avere nessun danno dall’esposizione al sole e dai bagni con l’acqua salata.

Le maschere per agire sui capelli hanno bisogno di un tempo di posa di almeno trenta minuti. Spieghiamo adesso come avere capelli perfetti in estate grazie alla pozione magica della nonna.

Maschere nutrienti

In una ciotola unire un cucchiaio di olio di mandorle dolci e di miele, poi un cucchiaio di olio di oliva e mezza polpa di banana. Dopo aver lavato i capelli per inumidirli applichiamo il composto ottenuto in modo uniforme e massaggiandoli fino alle punte.

Per la seconda maschera ci serviranno uovo, yogurt e succo di limone uniti insieme nella misura di un cucchiaio. Aggiungere al composto ottenuto otto gocce di olio di lavanda. Ciascun ingrediente svolge un’azione nutriente che elimina quell’aspetto opaco e spento del capello. Si applica sulle lunghezze massaggiando le punte. Il tempo di posa è di trenta minuti.

La terza maschera si realizza con due cucchiai di miele e di aceto con l’aggiunta di un tuorlo d’uovo e un cucchiaio di olio essenziale di cocco. Una volta mescolati tutti gli ingredienti e ottenuto il composto anche questa insieme alle altre diventa un’ottima maschera nutriente che fornisce ai capelli un buon apporto di nutrienti e vitamine.

Il consiglio è quello di scegliere una di queste maschere o di provarle alternandole. Ciò che è essenziale è fare il trattamento almeno due volte a settimana. I capelli al sole vanno nutriti davvero tanto. In borsetta non facciamo mancare un olio che possa ammorbidire il capello anche in spiaggia e buon sole!