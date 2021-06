È sempre difficile andare dal parrucchiere e darci un taglio. Ma, ogni tanto, è necessario rinfrescare il look o cambiarlo per sentirci diverse e più radiose. Per essere più belle sia dentro che fuori occorre un bel taglio di capelli, la piega giusta e anche un colore nuovo che possa anche coprire quei fastidiosi capelli bianchi.

Se non sappiamo da dove cominciare dobbiamo capire perché sono proprio questi i tagli di capelli irrinunciabili per sembrare più giovani di almeno dieci anni.

Per un cambio look estremo

La combinazione di taglio, piega e colore regala spesso grandi soddisfazioni facendo riacquistare più autostima e apparire più fresche e giovani. Molte volte si fa l’errore di concentrarsi solo sul proprio volto e si pensa che sia quello l’unica cosa che possa far apparire più giovani o più mature. In realtà, spesso è una questione di piccoli dettagli, di piccoli rimedi estetici non invasivi per ottenere un look sbarazzino e alla moda.

Se la forma del proprio viso è ovale o a forma di cuore l’ideale è il pixie cut. Questo taglio dal nome molto curioso è una reinterpretazione del classico taglio bob. I capelli sono più corti dietro e scalati nella zona davanti. L’asimmetria è una grande opzione per ringiovanire l’aspetto ed avere un look di tendenza. Inoltre, le personalità più audaci potranno definire questo look applicando un po’ di gel per dare un effetto moderno e fresco.

Le vie di mezzo

Una via di mezzo per cambiare look e mantenere comunque le lunghezze è la frangia. Non si tratta della classica frangia retta e corta sulla fronte ma di quella lunga con cui si può giocare in vari modi. La frangia lunga tende ad eliminare qualche anno sulla carta d’identità perché copre la fronte. Questo permette di nascondere le piccole rughe sulla fronte. Inoltre, il fatto di poterla acconciare come più ci piace regala un vero e proprio tocco di vivacità al taglio.

Infine, il bob medio. È possibile farlo realizzare come più ci piace seguendo i consigli del nostro parrucchiere di fiducia.

Soprattutto nel caso in cui si abbia un viso quadrato questo taglio può donare una vera e propria marcia in più. Se si desidera un look più moderno la soluzione è quella di un taglio bob simmetrico con punte nette e definite; se, invece, desideriamo un look più sbarazzino e movimentato l’ideale è optare per un bob sfrangiato.

Pixie cut, frangia lunga, bob simmetrico o sfrangiato: sono proprio questi i tagli di capelli irrinunciabili per sembrare più giovani di almeno dieci anni.