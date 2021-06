Chi si ricorda le stelle e la luna sopra il soffitto della nostra cameretta? Quanto era bello addormentarsi come se fossimo all’aria aperta ammirando il cielo stellato. In questo articolo spiegheremo come realizzare un’atmosfera simile ma puntando sul fenomeno che tutti, almeno una volta nella vita, vorrebbero vedere. La bellezza dell’aurora boreale. I fotografi e gli esperti sul campo, ma anche i turisti, sostengono che sia un’esperienza davvero unica nel suo genere.

L’aurora boreale è quel fenomeno spettacolare che interessa l’atmosfera terrestre in cui è possibile vedere un mix di colori sgargianti mutevoli. Tutto il cielo si riempie di queste ampie luci che si muovono e creano uno spettacolo mozzafiato.

Vediamo di creare allora, con il metodo fai da te, un’atmosfera simile, di cui bambini ne resteranno piacevolmente colpiti.

Come creare facilmente a casa un’atmosfera magica con soli 3 strumenti che ci faranno vivere l’esperienza entusiasmante dell’aurora boreale

Ciò che ci occorre sono le luci a led a strisce adesive flessibili preferibilmente verdi o viola. Altri strumenti sono dei pannelli adesivi da attaccare al soffitto che permetteranno di attaccare le luci e l’ultimo strumento. Ossia il batuffolo di poliestere o cotone idrofilo.

Posizioniamo i pannelli nel soffitto, attacchiamo le luci e sopra di queste il cotone o il poliestere, accendiamo le luci e il risultato sarà strabiliante. Come creare facilmente a casa un’atmosfera magica con soli 3 strumenti che ci faranno vivere l’esperienza entusiasmante dell’aurora boreale.

Cambiano le luci e cambia atmosfera

Se cambiamo luci e scegliamo per esempio il blu, possiamo ammirare la bellezza delle nuvole in tempesta e in questo caso usiamo le luci preferibilmente ad intermittenza. Se scegliamo un colore caldo come il giallo, coperto dalle “nuvole” di cotone potremo immaginare la luce solare coperta dalle nuvole. Cambiando colore dunque possiamo creare altre atmosfere fantastiche.

