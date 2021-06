Dedicarsi alle pulizie non è mai piacevole, tanto meno dedicarsi alla pulizia del water. Anche se questa attività non ci piace affatto sappiamo bene che pulirlo è fondamentale per evitare l’accumulo di germi e batteri.

Molti di noi per pulire usano prodotti che si trovano in commercio, specifici per la pulizia del wc. Altri ormai cercano delle valide alternative che garantiscono il risultato senza dover spendere troppo. In questo articolo indichiamo come un semplice minerale può far risplendere il nostro wc.

Far risplendere il wc non è mai stato così semplice grazie all’unione di questo incredibile minerale e due ingredienti da cucina

Quando il wc si presenta incrostato e con quell’alone giallo che lo fa sembrare più sporco e vecchio noi andiamo in allarme. Proviamo tutte le soluzioni che ci propongono e speriamo di risolvere il problema definitivamente.

Un modo c’è ed è economico e ecologico, utilizziamo il borace minerale versatile che possiamo utilizzare per il wc e anche per pulire altre superfici.

Questo minerale comunque va maneggiato con attenzione perché può essere molto irritante se a contatto con gli occhi o direttamente sulla pelle.

Per far risplendere il wc basterà unire due cucchiai di borace con del succo di limone. In un contenitore mettiamo entrambi gli ingredienti e mescoliamo fino a che non otteniamo una pasta densa. Per chi lo gradisce si possono aggiungere 10 gocce di olio essenziale di timo o di rosmarino. Applichiamo la pasta nella parte interna del wc e strofiniamo energicamente, lasciamo in posa e noteremo subito l’effetto sbiancante dei due ingredienti.

In alternativa borace e sapone di Marsiglia

C’è un’alternativa sempre economica e sostenibile per l’ambiente. Uniamo 30 gr di borace, un tappo di sapone di Marsiglia, due tazze d’acqua, 10 gocce di tea tree Oil e un pizzico di bicarbonato.

Mescoliamo gli ingredienti in una ciotola e non appena il composta sarà omogeneo applichiamolo all’interno del wc. I risultati saranno sorprendenti.

Consigliamo di applicare queste soluzioni almeno una volta ogni 15 giorni.

