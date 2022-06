Sono proprio questi i film italiani più visti della storia del cinema ed il nome dei primi 3 ci sorprenderà tutti

Una delle grandi passioni degli Italiani è il cinema. Anche d’estate quando il caldo sembra suggerire una piacevole serata all’aperto, sono ovunque le proiezioni che avvengono all’aperto per continuare la bellezza della magia delle immagini proiettate. Di certo l’uso della tecnologia sta cambiando la fruizione di alcuni contenuti, ma ne sta favorendo altri.

Sempre maggiori diventano allora proiezioni spiegate e ragionate di film che hanno cambiato la nostra vita, rendendo l’esperienza così nuovamente unica. Troppo spesso sentiamo parlare di record d’incassi. Così facendo però dimentichiamo che questa variabile è condizionata dal prezzo del biglietto, e che questo è a sua volta condizionato da alcuni fattori esterni (tra cui inflazioni, appetibilità del prodotto, etc.)

Ma nel 2016 il settimanale TV e Sorrisi ha interrogato la SIAE, ovvero la società detentrice dei diritti dei biglietti. Sono proprio questi i film italiani più visti tra quelli prodotti o coprodotti in Italia. Risultano di molti più visti rispetto al film Quo Vado di Checco Zalone, che guida il titolo di film che ha incassato di più.

Alcune storie epiche

Di certo in pochi avrebbero detto che il film Guerra e Pace sia il primo della classifica. Così come forse in pochi avrebbero detto che questo film sia stato prodotto in Italia da Dino de Laurentiis e Carlo Ponti. Una produzione molto ambiziosa, guidata dal regista statunitense King Vidor e che vide recitare interpreti di rilievo internazionale assoluto come Henry Fonda, Vittorio Gassman e la giovane Audrey Hepburn. Questo film del 1956 ottenne l’incredibile cifra di 15.707.723 di biglietti venduti.

Al secondo posto, ma ad una distanza esigua, ecco il capolavoro di Bernardo Bertolucci Ultimo Tango a Parigi (1972). In questo caso si trattò di una co-produzione italo francese. Il successo, anche per la curiosità del contenuto di alcune scene, fu immenso. In Italia le istituzioni preposte censurarono per alcuni anni il film, che comunque tornò disponibile dal 1987. In tutto, 15.623.773 di persone hanno visto questo film al cinema. Tra le stelle, anche Marlon Brando.

Al terzo posto, invece, segue una delle opere più celebri dell’amatissimo regista western Sergio Leone. Si tratta del film Per un pugno di dollari del 1964. Parte della cosiddetta trilogia del dollaro e caposaldo del genere spaghetti western, fu uno straordinario successo. Con le musiche di Ennio Morricone e le interpretazioni di Clint Eastwood e di Gian Maria Volonté, furono ben 14.797.275 gli Italiani ad affollare le sale cinematografiche per vedere un capolavoro senza tempo.

