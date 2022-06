Will Smith, l’ex Principe di Bel–Air e il pugno in quel della Notte degli Oscar ai danni di Chris Rock. Un gesto impulsivo dopo la battuta del comico verso la moglie di Will, che pure pare aver colto l’occasione per allontanarsi dal marito. E così Smith è fuori dagli Oscar per i prossimi 10 anni ma non dalla scena. L’attore famosissimo in tutto il Mondo di fronte al dito contro di lui proveniente da ogni dove, fa anche delle dichiarazioni. In particolare riferisce della sua infanzia.

Un’infanzia difficile

Will, che è fuori dagli Oscar ma non dalla scena, lo scorso mese di novembre dà alle stampe una sua autobiografia. Il papà, per voce di Will, (morto nel 2016) è persona dipendente dall’alcol e molto violento. Lo racconta nella sua autobiografia, in cui riferisce di tutte le volte che il padre picchia sua mamma e lui non interviene. Al punto da sentirsi poi molto in colpa. Da qui la sua difesa incondizionata per le donne. Al punto, paradossale, da compiere un gesto violento. Il fattaccio gli costa l’esclusione dalla partecipazione alla Notte delle statuette per i prossimi 10 anni. Ma non dalla recitazione e dai copioni. Non ci sono ad oggi comunicazioni ufficiali rispetto ai contratti di lavoro già firmati.

Fuori dagli Oscar ma non dalla scena, Will Smith potrebbe tornare sul video con un film già garanzia di successo

Infatti, secondo indiscrezioni che hanno il sapore del vero, sarebbe coinvolto nel seguito di «Io sono Leggenda». La notizia filtra dalla testata giornalistica The Sun. Il progetto e la sceneggiatura al momento includono ancora Will Smith. L’attore recita già alla stessa pellicola nel 2007 nell’interpretazione magistrale dello scienziato Robert Neville. Il film è prodotto dalla Warner Brother che, appunto, per adeso non comunica un’eventuale esclusione di Will dalle riprese. Intanto l’attore starebbe scontando il purgatorio. Dapprima un viaggio dell’anima in India e poi un percorso di terapia. Rigorosamente lontano dai riflettori. Per riflettere e non sbagliare più, anche perché l’America non perdona e, a quanto pare, la moglie nemmeno. E in un batter di ciglio l’ex Principe di Bel-Air si ritrova senza famiglia e rischia anche il lavoro.

