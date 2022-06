L’estate è arrivata prepotentemente e ci ha trovato quasi impreparati. Nessuno si aspettava temperature così alte ancora prima che la bella stagione facesse il suo ingresso ufficiale nel giorno del solstizio d’estate, il 21 giugno. E quindi eccoci a cercare freneticamente luoghi freschi e ameni in cui trascorrere il weekend o qualche giorno di ferie anticipate. Le copertine dei cataloghi di viaggio ci incantano con immagini da sogno di spiagge bianche e mare cristallino in cui tuffarsi per una bella nuotata refrigerante. Paradisi bellissimi e lontani che è difficile raggiungere in quattro e quattr’otto. Ci sono tuttavia degli angoli di paradiso a portata di mano che non tutti conoscono e che ci possono regalare esperienze molto piacevoli. A un’ora da Milano spiagge caraibiche e acque cristalline definiscono un’oasi di pace e relax.

Come arrivare

Non dobbiamo volare fino ai Caraibi per trovare acque trasparenti in cui tuffarci. Basta andare a Sirmione, sul lago di Garda, per trovare Jamaica beach, una spiaggia dal sapore caraibico di incantevole bellezza. Si raggiunge da Milano in poco più di un’ora. È stata definita dal The Guardian una delle spiagge più belle e selvagge d’Italia e vale la pena andare a verificare.

Sul litorale, dei lastroni di pietra levigati dall’acqua sostituiscono la sabbia e sono il posto ideale per sdraiarsi a prendere il sole con il corpo lambito dalle acque del lago. Che in questo punto sono veramente cristalline. Possiamo raggiungere Jamaica beach direttamente dal centro di Sirmione dopo aver superato il Castello Scaligero e proseguendo verso le Grotte di Catullo. Poco prima di entrare nell’area archeologica dobbiamo imboccare un sentiero che attraversa un uliveto. E finalmente raggiungeremo questo angolo incontaminato. La spiaggia è in parte libera, in parte attrezzata.

A un’ora da Milano spiagge caraibiche e acque color smeraldo in questo meraviglioso angolo di paradiso tra i più belli e selvaggi d’Italia

E se dopo una giornata di mare abbiamo voglia di fare un giro nel centro storico, di certo non rimarremo delusi. Il Castello merita sicuramente una visita all’interno. I signori Della Scala lo fecero costruire nel XIII secolo a guardia della penisola e ancora oggi si affaccia imponente sul lago con i suoi 47 metri di altezza e permette di spaziare con lo sguardo su panorami mozzafiato.

Invece chi cerca un itinerario un po’ più frivolo può raggiungere la villa che apparteneva a Maria Callas. È un’elegante abitazione situata sulla punta della penisola dove la cantante lirica amava rifugiarsi lontano dalla scena. Tutto questo prima che incontrasse Onassis e che la sua vita cambiasse per sempre. Sirmione non l’ha dimenticata e le ha dedicato il parco di cedri e cipressi.

