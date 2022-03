I libri sono degli amici fedeli e leali. Infatti, spesso, un libro può coinvolgerci e accompagnarci nel corso di diverse giornate. Per questo motivo, quindi, bisogna scegliere i volumi giusti da leggere. Solo così potremo effettivamente provare quel senso di connessione profonda con l’autore e con i personaggi. Ma, data la vasta scelta che il mondo della letteratura ci offre, oggi vogliamo dare un consiglio su 3 opere in particolare che sicuramente cattureranno l’attenzione di molti.

3 libri meravigliosi che sicuramente ci faranno rilassare prima di cadere tra le braccia di Morfeo

Iniziamo con un vero e proprio capolavoro della letteratura. Stiamo parlando de Le affinità elettive di Johann Wolfgang Goethe. Ci troviamo nel XVIII secolo e incontriamo una coppia, quella di Carlotta e Edoardo, che si era amata durante la spensierata gioventù. I due, dopo la morte dei consorti, finalmente hanno potuto coronare il loro sogno, sposandosi. La trama prende una piega inaspettata quando nella loro vita arriva un amico di Edoardo, il Capitano, e la figlia adottiva di quest’ultimo, Ottilia. Dopo un periodo di forte tensione, infatti, il Capitano e Carlotta iniziano a nutrire dei sentimenti l’uno per l’altra, così come Ottilia ed Edoardo. In una serie di tragiche vicissitudini, scopriremo i personaggi nel loro profondo, perdendoci completamente nel racconto unico e magistrale di Goethe.

Sono proprio questi i 3 libri ideali da leggere la sera nel letto prima di addormentarsi che ci rapiranno come mai prima d’ora

Passiamo ora a Il Profumo di Patrick Suskind, un’altra chicca della letteratura. Ci troviamo nel XVIII secolo anche in questo caso, ma stavolta siamo in Francia. Più precisamente, la storia si svolge a Grenouille, il quartiere più puzzolente di Parigi, e racconta le vicissitudini di Jean-Baptiste. Il protagonista, abbandonato tra i rifiuti dalla madre, ha un’infanzia tormentata e turbolenta. Da qui nasce la sua ossessione per i profumi, tanto da farla diventare la sua ragione di vita. Assassino e criminale, Jean-Baptiste mostra un lato profondamente oscuro della psiche umana e l’eccellenza della penna di Suskind riesce a evidenziarne ogni carattere fondamentale.

Chiudiamo, infine, con un’opera conosciuta e amata da tutti, ossia David Copperfield di Charles Dickens. Quest’opera, a dir poco geniale, si concentra su David, orfano di padre che subisce maltrattamenti dal compagno della madre. Quest’ultima muore proprio a causa del compagno, lasciando David definitivamente solo. Mandato a lavorare in fabbrica, il giovane fugge dalla zia in un’altra città, dove riuscirà a costruirsi un futuro e inizierà ad aprirsi alle emozioni, fino a sposarsi. Nel corso del romanzo, ci viene data la possibilità di osservare le sofferenze ma anche l’evoluzione del protagonista stesso. Un romanzo che tocca il cuore e che riesce a creare una connessione unica con l’autore. Dunque, ora lo sappiamo. Sono proprio questi i 3 libri ideali da gustare poche ore prima di addormentarsi, così da chiudere la giornata in bellezza.

