In questa stagione cinematografica stanno uscendo numerosi titoli interessanti e notevoli.

Sempre più spesso, però, gli italiani preferiscono rimanere in casa a guardare un film in streaming, ma andare al cinema vale ancora la pena. In questi giorni è uscito un film esilarante tiene incollati per un’ora e mezza allo schermo e diverte con il suo humour inglese.

Una storia insolita e un cast stellare

Il film di cui parliamo oggi è una commedia che riesce a divertire con intelligenze. Unisce con sapienza temi sociali all’intrattenimento e racconta un’incredibile storia vera. Stiamo parlando del Ritratto del Duca, produzione inglese appena arrivata nelle nostre sale che vede un cast stellare. Nel film svettano attori notevoli come Jim Broadbent e Helen Mirren, due star inglesi dalle capacità attoriali indiscusse.

La storia è tanto assurda quanto divertente. Un anziano inglese è impegnato in proteste e petizioni per chiedere l’esenzione del pagamento del canone televisivo ai pensionati. Si lancia in frequenti proteste e arriva a ricevere sanzioni. Spesso viene licenziato per questo spirito ribelle.

Durante una permanenza a Londa, un po’ per caso si trova a rubare un famoso ritratto di Goya. Ritorna a casa con il quadro e lo nasconde nell’armadio. La sua intenzione non è rivenderlo per arricchirsi, ma chiedere un riscatto da devolvere in beneficienza. Il suo scopo è aiutare i pensionati, esentandoli dal pagamento della tassa sulla televisione.

Questo film esilarante tiene incollati per un’ora e mezza e fa ridere senza spegnere il cervello

Come si può dedurre dalla trama, il film è assurdo ed esilarante e ci diverte grazie a salaci battute e situazioni picaresche. L’attore è un sognatore, un eroe suo malgrado, che dietro un apparente follia nasconde un profondo dramma umano. La moglie, interpretata da Helen Mirren è un personaggio divertente e simpatico, che fatica ad accettare la stravaganza del marito.

Il film intrattiene senza superficialità per un’ora e mezza, fino al finale che non oseremo a definire travolgente. Il nostro protagonista verrà trascinato in tribunale con accuse pesanti. Il processo, però, si rivelerà l’ultimo atto di una commedia nera. Nemmeno i giudici riescono a condannare un semplice uomo che ha solo cercato di contribuire al bene comune.

