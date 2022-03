Il riciclo creativo può aiutarci in diversi modi nella vita di tutti i giorni. Quello che dobbiamo fare è cercare delle idee che possano essere messe in pratica e che possano risolvere i problemi quotidiani. E se non dovessimo avere nessuna fonte di ispirazione, non c’è problema. Ci sono tantissimi consigli che possiamo cercare in giro e che sicuramente ci aiuteranno a capire come sfruttare al meglio questa pratica.

I diversi modi in cui potremmo riutilizzare i nostri vecchi ombrelli rotti applicando l’arte del riciclo creativo

Oggi ci concentriamo sul riciclo creativo degli ombrelli. Tutti abbiamo almeno uno di questi oggetti in casa e lo abbiamo usato tantissimo negli scorsi mesi. E, dato l’utilizzo costante che molti di noi ne hanno fatto, è possibile che qualcuno si sia ritrovato con più di un ombrello rotto nel proprio appartamento. Se ci troviamo in una soluzione simile, invece di gettare subito via il nostro ombrello, dovremmo pensare a un modo per riciclarlo. Ci sono, infatti, tantissime idee che potremmo mettere in pratica e che potrebbero tornarci utili nella vita di tutti i giorni. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo già sottolineate diverse che sicuramente cattureranno l’attenzione di molti. Ma ce ne sono ancora tante altre che si possono conoscere e mettere in pratica per sfruttare al massimo il nostro ombrello.

Tra poco metteremo via gli ombrelli ma non buttiamo assolutamente quelli rotti perché sono utilissimi per risolvere tantissimi problemi in casa

Oggi consigliamo, invece, un ennesimo utilizzo che potremmo fare di un vecchio ombrello ormai non più capace di proteggerci dalla pioggia. In questo caso, per prima cosa, stacchiamo la parte di stoffa e riponiamola su un tavolo. Prendiamo lo zaino che usiamo spesso per andare in palestra o al lavoro, o quello di scuola dei nostri figli. Prendiamone le misure e ritagliamo la stoffa necessaria dal nostro ombrello. Così, con ago e filo e un po’ di creatività, potremo creare un coprizaino davvero fantastico e originale e, soprattutto, economico per riparare i nostri oggetti dalla pioggia.

Altra idea è quella di utilizzare la stoffa dell’ombrello come sacca per il pane. Infatti, il materiale terrebbe al fresco questo alimento, permettendoci di conservarlo con più facilità. Dunque, certamente ora è il momento delle belle giornate, e tra poco metteremo via gli ombrelli ma non li getteremo più via. Queste idee, infatti, potrebbero sicuramente tornare più che utili a molti di noi.

