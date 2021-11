Un tempo vigeva una netta separazione tra calzature estive e calzature invernali. Mai si sarebbe pensato di utilizzare scarpe in tela durante il periodo freddo. Oggi, invece, anche se alcune scarpe come i sandali continuano ad essere simbolo dell’estate non esiste più una divisione così rigida.

Ne è la conferma il fatto che in questa stagione autunno/inverno 2021-2022 stanno andando letteralmente a ruba delle scarpe in tela. Ovviamente, oltre a queste ci saranno anche altri modelli di tendenza da avere nella scarpiera in questa stagione.

Sarà per via dell’hype creatosi su Instagram a causa di alcune influencer fotografate con queste scarpe ai piedi ma alcuni modelli sono diventati introvabili.

Si sta scrivendo delle leggendarie Converse All Star, modello giovanile che si è diffuso ai piedi di uomini e donne di tutte le età.

Sono queste le scarpe comode e alla moda che incredibilmente stanno spopolando in autunno e inverno

Le Converse si sono prodotte per la prima volta all’inizio del ‘900 con lo scopo di entrare sul mercato delle scarpe da basket.

In effetti riuscirono a sfondare in questo mercato e rimasero sulla cresta dell’onda fino agli anni ’70. Parte del successo di queste scarpe composte in tela e gomma è dovuto anche al cestista Chuck Taylor che decise di utilizzarle come calzature principali.

Dallo sport alla moda, si diffusero ben presto tra i giovani e nello streetstyle. Negli anni ne sono stati prodotti moltissimi modelli diversi per colore, fantasie e composizione.

La popolarità di queste calzature è arrivata sino ai giorni nostri praticamente immutata. Le più apprezzate sono quelle di colore bianco per l’estate e colori scuri per il periodo invernale.

Inoltre, sono state realizzate interessanti collaborazioni tra la Converse e case di moda come Comme des Garçons. Delle classiche All Star caratterizzate, però, da un cuore che spunta di lato disegnato da Filip Pagowsky e Rei Kawakubo.

Oggi, i modelli marrone, porpora, nero e verdone sono diffusissimi anche nel periodo invernale indossati con un paio di calze spesse.

Le influencer, specialmente quelle nordiche, hanno sdoganato l’utilizzo di queste calzature anche in inverno.

Come indossare le All Star

Le Converse possono essere indossate in molti modi diversi dal momento che sono le calzature versatili per eccellenza.

Innanzitutto potranno essere indossate con i jeans sia skinny che larghi, dipenderà dall’effetto che si vuole ricreare.

Si tratta di scarpe sportive che, però, saranno perfette anche abbinate a gonne e vestiti sia con le calze che senza.

Si consiglia di abbinare converse nere a collant neri per evitare eccessivamente lo stacco di colore.

Inoltre, sarà possibile preferire le Converse basse nel caso in cui non ci si senta a proprio agio con polpacci importanti. Ecco, quindi, perché sono queste le scarpe comode e alla moda che incredibilmente stanno spopolando in autunno e inverno.