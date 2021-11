Quando un anno fa tutto si fermò, le giornate interminabili erano costernate da paura e stress. La cosa più bella che dovevamo e potevamo fare era stare con la famiglia. Trascorrevamo il tempo preparando dolci e infornando pizze, tanto che probabilmente avremmo messo su qualche chilo.

Fortunatamente c’era la TV a farci compagnia e l’idea di realizzare questo programma, di cui la seconda stagione è tanto attesa, è stata una genialata, poiché avevamo bisogno di ridere.

Oggi la situazione è cambiata. Abbiamo più libertà, la paura si è allentata e la situazione generale è leggermente migliorata. Ma tutti abbiamo ancora bisogno di ridere, di spensieratezza e di staccare la spina dallo stress e dalla fatica del lavoro. La famiglia, l’amore e l’amicizia sono i valori a cui aggrapparsi in tempi come questi. Per questo il team di ProiezionidiBorsa invita a dire stop a serate invernali noiose e lunghe con questi giochi da fare con amici e bambini da ridere a crepapelle.

Quelli interattivi

Oggi proporremo ai Lettori dei giochi da fare in compagnia, a cui anche i bambini possono partecipare. Il primo è un gioco interattivo in cui si necessita solo della presenza di amici e familiari. Si chiama Lupus in Tabula e di questo esiste anche il gioco da tavola.

Lo scopo è quello di scovare il lupo o i lupi tra il cerchio di amici, prima che tutti gli umani vengano uccisi di notte. Ovviamente lo scopo dei lupi è quello di far fuori tutti gli umani senza essere scoperti. Vi è un moderatore che coordina il gioco, che funge da narratore della storia, la quale si svolge di giorno e di notte. Si può giocare da 8 fino a 24 persone poiché i personaggi da interpretare sono molteplici e importanti.

Stop a serate invernali noiose e lunghe con questi giochi da fare con amici e bambini da ridere a crepapelle

Per quanto riguarda i giochi da tavola, invece, ne consigliamo 3.

Iniziamo da Cranium. Si tratta di un gioco molto divertente che comprende una serie di attività da fare con la propria squadra e sfidando le altre squadre. Le attività comprendono il disegno, il mimo, la modellazione della pasta modellante, domande di cultura generale, il canto e così via.

Proseguiamo con Scotland Yard ambientato in Italia. Lo scopo del gioco è quello di trovare il fuggitivo Mister X che scappa attraverso aerei, metropolitane e taxi per tutto lo Stivale e le isole. È fondamentale che gli altri partecipanti si alleino e collaborino per cercare di intrappolarlo.

Terminiamo con Prendi la bomba. Si tratta di un gioco di parole che allena la proprietà di linguaggio. I partecipanti si passano la bomba e devono dire tutte le parole che contengono le lettere indicate nei cartellini, prima che la bomba esploda. Il dado lanciato aiuta a determinare se le lettere non possono essere pronunciate all’inizio e alla fine oppure se possono essere inserite dappertutto.

Approfondimento

Come vivere l’esperienza accattivante ed entusiasmante di un gioco da tavola guardando questo film avvincente disponibile su Amazon Prime.