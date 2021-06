Molti di noi durante l’estate dimagriscono. È facile, infatti, che il caldo, le vacanze e più movimento ci facciano perdere i chiletti in eccesso che abbiamo accumulato durante l’inverno. Se il nostro caso specifico non rientrasse in questa situazione generale, allora è il caso di fare attenzione a cosa mangiamo e quanto ci muoviamo.

A volte, infatti, sono degli alimenti insospettabili che non fanno scendere l’ago della bilancia. Oggi parliamo di uno di questi: sono i frutti dell’estate ma pochi sanno quante albicocche possiamo mangiare ogni giorno.

Le albicocche sono un alimento perfetto da inserire anche all’interno di un regime dietetico, ma come al solito anche in questo caso ci sono dei valori soglia che è meglio non superare. Vediamolo insieme nel dettaglio.

Una dose consigliata per una persona normopeso è circa di 300 grammi al giorno che corrispondono all’incirca a 6 albicocche da distribuire in tutta la giornata. Queste ammontano a 144 kcal.

Invece, se si vogliono consumare quelle secche, è meglio limitarsi un po’. Infatti, in questo caso, è meglio non oltrepassare i 40 grammi giornalieri perché rientrano nella categoria della frutta disidratata e sono circa 3 o 4 pezzi.

Perché tenere a bada la quantità di frutta

A differenza della verdura, che spesso viene inserita nei piani nutrizionali senza indicare una dose, la frutta ha un alto contenuto di zuccheri e anche una quantità non trascurabile di carboidrati. Per questo i diabetici devono evitare di assumerne alti dosaggi.

Anche chi non avesse questo genere di problemi deve controllare quanti grammi sono consigliati. Infatti i nutrizionisti come regola generale consigliano di portare in tavola ben 5 porzioni di ortaggi e frutta fresca ogni giorno. Almeno due, e massimo tre, di queste dovrebbero essere del secondo gruppo di alimenti.

