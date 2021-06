Il movimento ribassista si è rivelato probabilmente un falso segnale. Infatti, proprio nel weekend, avevamo indicato la stranezza del Nasdaq che non aveva seguito il ribasso degli altri indici azionari. Solitamente gli indici azionari americani nei punti di inversione tendono a muoversi coralmente e quindi questa “anomalia” lasciava dubbi sulla possibilità di inizio di un ribasso duraturo dei prezzi. Anzi, i grafici hanno subito forti miglioramenti e se oggi verrà ulteriormente confermato il movimento di ieri, ci sono elevate probabilità di assistere ad ulteriori rialzi del 7/10% in meno di due mesi. Ecco la nostra view odierna: Wall Street mostra i muscoli ed ora potrebbe puntare ad un rialzo fino a metà agosto.

Procediamo per gradi

Lo scenario atteso per la settimana in corso era il seguente:

rimbalzo fra lunedì e martedì con formazione del massimo settimanale e poi nuovo ribasso fino a ridosso della chiusura di contrattazione di venerdì. Probabile automodifica rialzista in corso e oggi sarà decisivo per confermare o meno questo fatto. Si tronerà al ribasso oppure si continuerà al rialzo?

Ecco i livelli da monitorare per la giornata odierna e che fungeranno da spartiacque:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 33.480.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 13.960.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.173.

Se oggi, il rialzo continuerà

Wall Street mostra i muscoli ed ora potrebbe puntare ad un rialzo fino a metà agosto. Su cosa investire da oggi in poi?

Nel weekend avevamo indicato i seguenti titoli da monitorare per la settimana in corso: Amazon (NASDAQ:AMZN), Google, Facebook, JPMorgan e Microsoft. Sono tutte aziende che ai livelli attuali presentano interessati livelli di sottovalutazione e che potrebbero fare bene da oggi in poi.

Si procederà per step.