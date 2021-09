Sono gli animali di compagnia più amati e grazie alla scienza possiamo capire il loro linguaggio

Molti di noi amano circondarsi di animali domestici, talvolta per alleviare la solitudine e talvolta per un senso di completezza. Interagire con loro ci permette di comprenderne la personalità, la loro voglia di giocare e il loro modo di comunicare con noi. Per esempio impariamo a intervenire quando il nostro gatto ci sembra poco attivo e poltrisce tutto il tempo. Oppure capiamo come non comportarci per evitare di aumentare l’aggressività dei nostri cani. Razze diverse di cani hanno personalità diverse. Ora i ricercatori hanno studiato le personalità dei gatti. Sono gli animali di compagnia tra i più amati e grazie alla scienza possiamo capire il loro linguaggio e conoscere i tratti principali della personalità di diverse razze di gatti.

Susanne Schötz e il Premio IgNobel

Il premio IgNobel viene assegnato ogni anno per ricerche scientifiche così serie da essere in grado di far ridere e riflettere allo stesso tempo. Per i ricercatori è un premio ambitissimo, anche se meno prestigioso del premio Nobel. Un paio di giorni fa è stato assegnato il premio IgNobel 2021 a Susanne Schötz per aver studiato i vari modi con cui i gatti comunicano con gli esseri umani. In effetti, la ricercatrice svedese ha studiato approfonditamente i differenti miagolii, le intonazioni e la fonetica dei gatti, nella speranza di capirne il linguaggio.

Queste le motivazioni del Premio: “per aver analizzato la variazioni nel fare le fusa, nel cinguettare, chiacchierare, trillare mormorare, miagolare, brontolare, squittire, sibilare, ululare, gemere, ringhiare e altri modi di comunicazione uomo-gatto”.

È una ricerca dagli intenti nobili (gioco di parole voluto) che abbina il rigore della ricerca, alla ricerca di un’empatia verso i nostri amici animali.

I ricercatori dell’Università di Helsinki hanno appena pubblicato un articolo in cui si sottolineano le differenze di personalità tra razze diverse di gatti (Mikkola S et al, 2021). Per fare questo hanno studiato oltre 4000 gatti appartenenti a 26 specie diverse. Hanno identificato 7 chiavi della personalità da confrontare per le diverse razze. Queste sono: giocosità, paura, toelettatura o eccessiva toelettatura, aggressività e socievolezza verso i gatti o verso gli esseri umani. La toelettatura o l’eccessiva toelettatura, pur non essendo dei caratteri di personalità, indicano un modo di reagire dei gatti allo stress.

Secondo lo studio, la razza di gatti più timorosa è quella del Blu di Russia, mentre la meno timorosa è quella Abissina. Il gatto Turco Van è il più aggressivo. Alla razza Bengala appartengono i gatti più attivi, mentre i gatti Persiani ed Esotici sono i più passivi. I gatti Siamesi sono quelli più attenti alla toelettatura.

Conoscere i nostri gatti ci permetterà di interagire con loro in maniera più appropriata, imparando a comunicare con loro pur non conoscendone il linguaggio.