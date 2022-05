La pasta è certamente il piatto intramontabile che non può mancare sulla tavola di ogni italiano. Ma naturalmente non è sempre uguale. La sua versatilità ci permette di preparare una pasta diversa per ogni stagione. Da quelle più tradizionali paste al sugo, fino alle più sperimentali paste colorate per stupire gli ospiti. Ma la primavera e l’inizio dell’estate sono il momento perfetto per sperimentare con la preparazione di una pasta che utilizza le primizie dell’orto in una ricetta saporitissima, nutriente, profumata e tipica della tradizione, soprattutto quella meridionale. Vediamo di che cosa si tratta.

Pasta e piselli in brodo per un piatto unico semplice e saporito

Parliamo della tradizionale pasta e piselli. Di questa ricetta esistono diverse versioni e ovviamente ogni famiglia ha la propria tecnica per prepararla. Oggi vogliamo proporre una versione in brodo, in cui non lasciamo asciugare completamente il liquido di cottura ma serviamo la pasta quando è ancora umida. Ma vediamo quali sono gli ingredienti all’incirca per 4 persone:

500 g di pisellini freschi appena sgusciati;

200 g di pasta corta;

una cipolla bianca;

un gambo di sedano;

olio;

sale;

pepe.

Ogni pasta ha la sua stagione, a maggio e giugno prepariamo questa bontà della tradizione povera semplice e saporitissima

Preparare la pasta e piselli in brodo è semplicissimo. Muniamoci di una pentola capiente e antiaderente, preferibilmente alta e stretta. Tagliamo finemente la cipolla e facciamola soffriggere in pentola con un po’ di olio. Quando la cipolla comincia ad appassirsi leggermente, ma prima che diventi marrone, riempiamo la pentola di acqua e portiamola ad ebollizione. Quando l’acqua bolle, gettiamo i piselli, aggiungiamo un gambo di sedano, saliamo e lasciamo cuocere i piselli a fuoco lento fino a quando saranno teneri.

Prepariamo tutto nella stessa pentola

Quando i piselli sono cotti, è il momento di gettare la pasta. Il bello di questa semplice ricetta, e di altre ricette della tradizione, è che si può preparare tutta nella stessa pentola, senza sporcare troppi utensili. Teniamo d’occhio la pasta mescolandola frequentemente. Generalmente, la pasta e piselli richiede una cottura della pasta molto morbida, non al dente. Quando la pasta è ben cotta, estraiamo e buttiamo via il gambo di sedano, pepiamo a nostro gusto e serviamola nei piatti insieme a una buona quantità di brodo. Certamente i commensali apprezzeranno questa pasta primaverile tipica della tradizione, che ci insegna che ogni pasta ha la sua stagione.

