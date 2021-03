Il successo si compra o lo si conquista? Esiste un master, un percorso scolastico, un Ateneo che lo proponga a tutti a un prezzo tot o è più il frutto di una precisa “grammatica esistenziale”?

Ovviamente la domanda è retorica. Il successo è “gratis”, nel senso che non c’è alcuna retta o bonifico da fare. Di contro, presuppone una ferrea forza di volontà pronta a sobbarcarsi le sfide chieste da chi – semplicemente – punta a non porsi limiti.

Vediamo allora quanto costa il successo nel lavoro e nella vita e come farlo proprio.

Impegno

Il primo comandamento non può non passare per l’agire. Sognare il successo, cullando l’idea di lavorare a intermittenza o alla bisogna, è semplicemente una perdita di tempo. Noti coach calcistici affermano costantemente che per i vincere i campionati bisogna:

a) ad ogni gara, correre sempre più dell’avversario;

b) preoccuparsi di fare di volta in volta propria la posta in palio. Poi solo a fine torneo si alzeranno i trofei.

In sintesi, lavorare, poi lavorare e ancora lavorare tanto.

Intraprendenza

Ma quanto costa il successo nel lavoro e nella vita e come farlo proprio? Sicuramente anche tanta intraprendenza, traducibile con un: “chi fa talvolta sbaglia; chi non fa sbaglia sempre”.

La vita è fatta di un procedere per tentativi, ma che alla lunga diranno qual è il nostro percorso di vita. Un po’ come la teoria dei puntini di Steve Jobs.

Intraprendenza fa rima con inventiva, ingegno, iniziativa. A cui deve seguire anche un pò di sana faccia tosta nel saper portare avanti un progetto. Si pensi ad esempio a tutti coloro i quali hanno un progetto e ne tirano fuori una startup di successo.

Dunque, quanto costa il successo nel lavoro e nella vita e come farlo proprio? Astuzia e furbizia

È l’altra faccia dell’intelligenza. È meglio essere diplomatici, saper gestire le situazioni, avere una mente elastica oppure fa più strada nella vita chi vive di principi al limite dell’assurdo?

Astuzia vuol dire avere un obiettivo e provare a raggiungerlo ma senza barare, senza atti illeciti e/o illegittimi. Essere furbi non vuol dire fare i furbi: sono due concetti differenti.

Vuol dire invece studiare l’ambiente in cui ci si trova e con chi si ha a che fare. Astuzia e a furbizia sono quindi un mezzo, non un fine. E fanno rima con intelligenza, capacità di leggere il presente e capirne costi ed opportunità.

Programmazione

Sin dalla notte dei tempi, la parola successo ha sempre fatto il paio con quella di programmazione. Difficile scalare la vetta di una cima se ci si arrampica a mani nude o alla carlona o senza un minimo di sentiero, di piano A e piano B.

La programmazione porta l’individuo a pianificare in anticipo quello che andrà a fare da lì al futuro prossimo. Si dimezzano tempi ed energie. Oltre a giungere all’appuntamento pronti ed attivi, aumentando le possibilità di centrare l’obiettivo preposto.

Programmazione e pianificazione sono del resto due delle keywords cardine del nostro A.D., Gerardo Marciano. Uomo (oltre che marito e padre) di indubbio successo che puntualmente predica pianificazione e programmazione nelle sue sessioni di formazione.

Ma quanto costa il successo nel lavoro e nella vita e come farlo proprio? Il talento e la fortuna

Infine ecco le due variabili dietro cui molto spesso i perdenti si nascondono: il talento e la fortuna.

Quanto al primo, è innegabilmente vero che averlo agevola e spiana l’esistenza. Si pensi al caso di chi nasce con la fortuna di avere due piedi vellutati e da grande ambisce a fare il calciatore. Di contro chi è stato meno fortunato dovrà sovradosare impegno, volontà ed energie, per poter emergere.

Quanto alla fortuna, su di essa non si può dire nulla se non …che aiuti gli audaci. Ed è vero. Perché potrebbe anche capitare che malgrado tutti gli sforzi fatti i risultati possano non premiare. Ma, come suol dirsi, la fortuna va solo aspettata: prima o poi bussa anche alla nostra porta!

Abbiamo dunque visto quanto costa il successo nel lavoro e nella vita e come farlo proprio. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo quale percorso scolastico conduce a carriera, lavoro e successo.