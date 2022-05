La ricerca del lavoro passa per mille rivoli e mille strade (ma per questi candidati è tuttavia più facile trovar lavoro). Dagli stage ai contratti a termine, dalla formazione e lavoro alle candidature spontanee, fino ala strada dei concorsi pubblici.

In questa sede vedremo alcune offerte di lavoro nel pubblico impiego offerte dalle Province. La Gazzetta Ufficiale (G.U.) riporta spesso bandi di selezione da parte di questi Enti locali intermedi tra il Comune e la Regione.

Premesso ciò, queste 8 Province offrono un contratto di lavoro e le candidature sono ancora aperte.

I concorsi prossimi alla scadenza

Sulla G.U. n. 30 del 15 aprile incontriamo subito i bandi indetti da due di questi locali. La Provincia di L’Aquila cerca un istruttore contabile, cat. C, la cui selezione è riservata ai soggetti disabili (art. 1 della Legge 68/1999).

In Lombardia la Provincia di Lecco ricerca invece 2 istruttori direttivi contabile, cat. D1, di cui un posto riservato ai volontari delle FF.AA.

Per entrambe le selezioni si tratta di assunzione a tempo pieno e indeterminato e i termini di candidatura scadono il 15 maggio.

Anche sulla G.U. n. 32 del 22 aprile troviamo altri due bandi che riguardano la Provincia di Siena e quella di Bergamo. In Toscana si ricerca un dirigente per il settore finanziario, mentre in Lombardia 2 istruttori tecnici-ambientali, cat. C, con la riserva di un posto ai volontari militari.

Anche in questo caso si tratta di assunzioni a tempo pieno e indeterminato, mentre i termini di candidatura scadono il 22 maggio.

Queste 8 Province offrono un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a candidati con diploma o con laurea

Altre due selezioni ancora aperte le incontriamo sulla G.U. n. 33 del 26 aprile. Una riguarda ancora la Provincia di Lecco e mira a selezionare 5 istruttori contabili, cat. C1, di cui 3 posti riservati ai volontari delle FF.AA.

Tuttavia, restando sempre in Lombardia, ricordiamo anche tutti questi altri concorsi pubblici indetti da importanti Enti territoriali.

A seguire c’è il concorso indetto dalla Provincia di Pisa, che seleziona istruttori amministrativi-contabili (cat. C). I posti disponibili sono 3, di cui uno riservato ai militari volontari e uno alle categorie protette.

In entrambi i casi i posti sono a tempo pieno e indeterminato e c’è tempo fino al 26 maggio per candidarsi.

La G.U. n. 35 del 3 maggio riporta il concorso della Provincia di Vercelli, in Piemonte, volto alla copertura di un istruttore contabile, cat. C. La selezione è per esami ed è riservata ai disabili (Legge 68/1999), mentre l’assunzione è a tempo pieno e indefinito.

Ecco altre Province che offrono un contratto a tempo indeterminato

Nella G.U. n. 36 del 6 maggio troviamo invece le seguenti ricerche del personale:

la Provincia di Pisa mette a disposizione 2 posti di funzionario amministrativo-contabile, cat. D. Uno dei posti è riservato alle categorie protette;

la Provincia di Rieti ricerca 5 istruttori direttivi-amministrativi, cat. D;

l’Ente territoriale di Savona (Liguria) ricerca 2 responsabili amministrativi-finanziari, cat. D.

Tutti i posti sono a tempo pieno e indeterminato e le istanze vanno inviate entro il 21 maggio per la selezione a Rieti, entro il 5 giugno negli altri casi.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati alle selezioni a prendere visione integrale dei bandi (requisiti, domande, documenti, etc) di proprio interesse. In questa sede, infatti, abbiamo solo illustrato a quali selezioni indette da questi Enti ci si può ancora candidare.

