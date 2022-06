Il re indiscusso dell’estate è il gelato, nessuno riesce a resistere a una coppa fredda e golosa durante i caldi pomeriggi. È una coccola che ci rinfresca, il dessert ideale da servire in tavola quando abbiamo invitati o da proporre in famiglia per uno snack gustoso. Di certo il sapore di quello artigianale non teme paragoni, ma spesso pensiamo che farlo in casa sia troppo complicato. Molti rinunciano a realizzarlo con le proprie mani e preferiscono acquistarlo, perché convinti che sia necessario possedere una gelatiera. In realtà, non è così, perché anche senza è possibile preparare un gelato cremoso, in poco tempo, e con ingredienti comuni e facilmente reperibili. In questo modo potremo scegliere noi che gusto prepararci e sperimentare quelli più particolari e ghiotti.

Non è il classico tiramisù o la solita crema al caffè questo gelato da fare a casa senza gelatiera, cremoso come in gelateria

Per tutto l’inverno abbiamo preparato infinite quantità di tiramisù, adesso potremmo realizzare la variante estiva fresca dal gusto caratteristico, che molti amano. Per assaporare un gelato artigianale senza gelatiera procuriamoci i seguenti ingredienti:

400 ml di panna da montare;

250 gr di mascarpone;

170 gr di latte condensato;

70 gr di caffè espresso;

savoiardi q.b.;

2 cucchiai di liquore marsala;

cacao amaro in polvere.

Lasciamo il mascarpone a temperatura ambiente, così da rimanere morbido e lavorarlo meglio. Montiamo con delle fruste elettriche la panna e mettiamola in frigo. Versiamo in una ciotola il mascarpone e facciamo montare con la frusta, quindi aggiungiamo la metà del caffè, a temperatura ambiente, e il latte condensato. Poco alla volta integriamo la panna montata, con movimenti delicati dal basso verso l’alto, così da non perdere la consistenza giusta. Solo alla fine versiamo i cucchiai di Marsala, per dare quel sapore intenso, lievemente alcolico.

Bagnamo i savoiardi nel caffè che abbiamo lasciato da parte, aggiungiamoli a piccoli pezzi nella crema oppure facciamo delle monoporzioni e mettiamoli sul fondo. Versiamo il composto in un contenitore apposito, o in delle coppette, e decoriamo con il cacao amaro in polvere. Quindi, congeliamo il tutto in freezer per una notte, o almeno 3 ore, dopo potremo gustarlo.

Le varianti

Se preferiamo un’alternativa più leggera, sostituiamo il mascarpone con dello yogurt bianco, anche greco. Mentre al posto del latte condensato potremmo anche usare del semplice latte vaccino e 2 tuorli d’uovo per dare una maggiore consistenza al gelato.

Non è il classico tiramisù o la solita crema al caffè questo gelato preparato con la banana surgelata e frullato insieme al mascarpone, senza utilizzare la panna. Frulliamo tutti gli ingredienti e lasciamoli raffreddare in freezer, in questo modo sarà semplice realizzarlo in casa.

