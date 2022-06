Morbida e cremosa questa torta fredda al caffè senza cottura si prepara senza uova ed è più buona del tiramisù

Deliziosa e delicata, una torta fredda al caffè è quello che ci vuole nelle caldissime giornate estive. È golosissima e sfiziosa, ci rinfresca e ci aiuta a combattere l’afa. Non richiede cottura, è facile e veloce. L’unico accorgimento è di prepararla in anticipo perché sia ben fredda al momento di servire.

Morbida e cremosa questa torta fredda al caffè può diventare una torta gelato semplicemente mettendola nel freezer e facendola congelare. In questo caso è consigliabile tenerla in frigorifero per circa mezz’ora prima di mangiarla perché non sia troppo dura e abbia la giusta consistenza.

Ingredienti

Per la base:

200 g di biscotti al cacao;

120 g di burro.

Per la crema:

250 g di panna da montare;

200 g di mascarpone;

100 g di zucchero a velo;

6 g di gelatina in fogli;

2 cucchiai di latte;

4 cioccolatini con ripieno di caffè.

Per decorare:

chicchi di caffè q.b.,

cioccolatini con ripieno di caffè q.b.

Per preparare la nostra torta cominciamo dalla base. Versiamo i biscotti nel mixer e li trituriamo finemente fino a ridurli in polvere. Ora prendiamo una ciotola, vi versiamo la polvere di biscotti e il burro sciolto a bagnomaria e mescoliamo accuratamente. Poi prendiamo uno stampo con cerniera apribile di circa 20 cm di diametro. Versiamo il composto di biscotti e, aiutandoci con un cucchiaio, realizziamo una base compatta. Poniamo lo stampo in frigorifero. Nel frattempo prepariamo la crema. Mettiamo i fogli di gelatina in ammollo in acqua fredda.

Intanto in una ciotola versiamo il mascarpone e lo zucchero a velo e mescoliamo accuratamente. Poi aggiungiamo la panna e continuiamo a mescolare con una frusta a mano fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Infine uniamo i cioccolatini tritati e li incorporiamo delicatamente alla crema mescolando con un movimento dal basso verso l’alto. Ora strizziamo bene i fogli di gelatina e li facciamo sciogliere in poco latte caldo. Li aggiungiamo quindi alla crema e mescoliamo delicatamente. Prendiamo la base di biscotti dal frigorifero e vi disponiamo sopra la crema livellandola con cura. Quindi poniamo di nuovo in frigorifero e lasciamo raffreddare per circa quattro ore. Quando la torta è ben rappresa possiamo decorarla con chicchi di caffè e cioccolatini tagliati in piccoli pezzi.

Consigli extra

Possiamo sostituire i cioccolatini con ripieno di caffè con 50 grammi di cioccolato fondente e un bicchierino di liquore al caffè. Queste quantità vanno incorporate nella crema. Per decorare, invece, al posto dei cioccolatini possiamo usare chicchi di caffè e scaglie di cioccolato fondente.

