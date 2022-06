Solitamente le piante grasse vengono scelte per dare una botta d’autostima al nostro pollice che non ne vuole sapere di essere verde. Queste, infatti, sarebbero facili da coltivare e a fronte di poche attenzioni regalerebbero grandi soddisfazioni. Inoltre, sarebbero particolarmente resistenti, riuscirebbero ad uscire vittoriose da numerosi “stress test” e soprattutto non temerebbero la siccità. Per questo, al di là dei soliti gerani, gazanie, lantane, ibisco e altre varietà fiorite che non temono raggi diretti e caldo, le scegliamo per l’estate. Nonostante ciò, dovremmo fare attenzione a quale tipologia piazziamo sul nostro balcone o in giardino perché non tutte sembrerebbero adatte.

Infatti, al di là dell’associazione piante grasse, deserto, solleone, alcune succulente mal sopporterebbero il caldo esterno e il contatto diretto con il Sole. In questa categoria, però, rientrerebbero diverse specie, tra cui quelle che scopriremo nell’articolo di oggi, così tanto resistenti da non temere neanche il freddo dell’inverno.

4 particolari piante grasse che possono stare al Sole e resistono anche al freddo per abbellire balconi e giardini tutto l’anno

Per uno spazio esterno pieno di verde in ogni stagione ma a bassa manutenzione ci sarebbero 4 piante grasse, diverse dai soliti cactus, che potrebbero fare al caso nostro. Ognuna di queste viene considerata perenne, in quanto in grado di superare a pieni voti i due anni di vita.

La prima si chiama Jovibarba sobolifera e si svilupperebbe con una certa velocità dando vita a tante piccole rosette tappezzanti. Queste sono tempestate di foglie carnose, verdi e dalle punte tinte di rosso.

L’esposizione della Jovibarba sobolifera sarebbe proprio esterna, durante ogni stagione, e per coltivarla al meglio dovremmo rivestire il terriccio di sassolini.

Sedum spathulifolium

Questa varietà di Sedum, che sarebbe ideale anche per bordure, raggruppa le sue foglie sempre in piccole roselline di un verde brillante. Questa pianta avrebbe un andamento tappezzante e creerebbe scenografici cuscini che produrrebbero piccoli fiorellini gialli durante l’estate. Per tutta questa stagione non temerebbe il Sole diretto e, al di là di un terriccio non troppo compatto, desidererebbe una certa costanza per quanto riguarda l’innaffiatura.

Echeveria lilacina

Questa varietà di Echeveria, che sarebbe perfetta da tenere in vaso, è molto decorativa. Infatti, le sue foglie cicciose e vellutate, disposte a raggiera, assumono sfumature che vanno dal lilla al grigio perla. Come le altre, sarebbe perfetta per ogni spazio esterno e pur essendo molto robusta dovremmo fare massima attenzione a non lasciare ristagni d’acqua nel sottovaso.

Agave americana

Infine, l’ultima delle 4 particolari piante grasse che possono stare al Sole, senza temere il gelo invernale, sarebbe proprio quest’agave originaria del Messico. Questa pianta avrebbe una crescita molto prosperosa e potrebbe arrivare a toccare anche i 10 metri. È considerata particolarmente decorativa in quanto le foglie, strette e lunghe, presentano striature a volte bianche, a volte gialle o grigie. Per completare, l’agave americana potrebbe vivere tranquillamente in piena terra oppure in vaso, ma in questo caso dovremmo fare molta attenzione ai ristagni idrici.

