Ogni segno zodiacale è come un piccolo universo ben distinto dagli altri. Brilla per le sue qualità ma anche per i suoi lati deboli. Ci sono dei segni che sono più intuitivi e sagaci. Altri che amano sognare e realizzare nuovi progetti. Altri ancora hanno ben radicato il lato pratico della vita.

Un’altra caratteristica che fa la differenza tra i vari segni è il proprio ascendente. Ogni segno al momento della nascita ha ricevuto un altro segno “di spalla”, che si chiama ascendente. Il segno principale corrisponde al nostro mondo esteriore con il Sole che lo illumina. L’ascendente invece è quello interiore con la Luna che lo rischiara. Segno e ascendente influenzano tutte le nostre caratteristiche, compresa l’intelligenza.

L’oroscopo, però, non è la sola arte per scoprire la nostra intelligenza. Anche attraverso la lettura delle linee della mano se ne possono individuare le qualità.

Sono diversi i segni che mostrano capacità intellettiva o intelligenza nella vita. Alcuni di questi sembreranno pure dei segni zodiacali poco brillanti, quelli meno appariscenti se si vuole. Eppure questo non significa che siano meno intelligenti, anzi spesso è esattamente il contrario.

A ogni segno la sua intelligenza

Quando si parla di intelligenza, subito viene alla mente il periodo scolastico con i pro e i contro. Sotto questo aspetto, il segno più intelligente e più portato per il lavoro metodico dello studio è la Vergine. Questo segno brilla per la sua forza intellettuale, la sua capacità di affrontare gli argomenti e di concentrarsi su di essi.

Quelli del Toro sono legati ad un intelligenza di tipo pratico. Imbattibili nell’affrontare i problemi pratici della vita in cui si muovono con circospezione e ponderatezza. Come si dice, non fanno mai il passo più lungo della gamba.

Sembreranno pure dei segni zodiacali poco brillanti e invece sono i più intelligenti e fortunati grazie alle loro eccezionali capacità

Parliamo ora di due segni in genere considerati poco abili o intelligenti e che invece ne hanno da vendere. Quelli del Cancro brillano per intelligenza emozionale. Se per un Vergine entrare in empatia con una persona risulta difficile, per il Cancro è la cosa più semplice che ci possa essere.

Quelli dei Pesci sono considerati un po’ degli scombinati e nessuno vorrebbe attribuire loro la caratteristica di persone particolarmente intelligenti. Invece sono quelli che più d’ogni altro segno sono dotati di intelligenza artistica, la capacità di elaborare la realtà in modo creativo e simbolico.

In una riunione, ad esempio, si discute per molto tempo se conviene investire del denaro e come. Ebbene il segno che non ha difficoltà a trovare la soluzione giusta rispetto agli altri è lo Scorpione. L’intelligenza di questo segno è di tipo intuitivo, arriva cioè prima degli altri.

Ogni segno zodiacale ha il suo tipo d’intelligenza, basta scoprirlo.