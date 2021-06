Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano i benefici e le proprietà nutrizionali di un famoso alimento conosciuto invece per il suo potere afrodisiaco. Ovvero, le ostriche, i molluschi più pregiati, famosi nel mondo per i decantatati poteri afrodisiaci, ma non tutti sanno quanti benefici apportano al nostro organismo. Infatti, sono conosciute per le loro proprietà afrodisiache, ma è incredibile quanto facciano bene a cuore, ossa e soprattutto al nostro sonno.

Questi gustosi molluschi sono apprezzati fin dai tempi dell’antica Roma. Già allora erano considerati un alimento di pregio, tant’è che la classe gentilizia ne faceva un intenso consumo. E furono cantate e celebrate anche dagli antichi poeti. Ad ogni modo, a prescindere dal loro squisito sapore che faceva gola anche agli antichi romani, questi molluschi sono un’importante fonte di omega 3. Ed inoltre, sono ricche di sali minerali che apportano benessere al nostro corpo e alla nostra mente.

Le ostriche contengono, infatti, vitamine del gruppo B, sali minerali come fosforo, ferro, calcio, sodio, zinco e potassio e proteine. Anche il contenuto di colesterolo medio, è compatibile con i limiti giornalieri raccomandati. Ad ogni modo, si può dire che le ostriche pur essendo molto nutritive, hanno un basso contenuto calorico. Come illustrato nell’articolo “È sorprendente ma è questo il gustoso mollusco ideale per contenere la glicemia e il colesterolo cattivo che spesso viene snobbato”.

Pertanto possono essere assunte anche da chi segue diete ipocaloriche. Gli omega 3 contenuti nelle ostriche fanno benissimo alla salute del cuore. Infatti, questi acidi grassi aiutano a proteggere da ictus e abbassano il rischio di malattie cardiovascolari. Inoltre, grazie al notevole contenuto di sali minerali, come il calcio, il consumo di ostriche contribuisce a mantenere le nostre ossa forti. Mentre alcuni studi hanno dimostrato che le ostriche, essendo ricche di zinco, migliorano il nostro sonno. Ovvero, grazie allo zinco, si riduce il tempo per addormentarsi e migliora la qualità del sonno.

