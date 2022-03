Avevamo lasciato il titolo WM Capital alle prese con l’inizio di un ribasso dopo aver toccato la massima estensione del rialzo in corso. Il titolo del report, infatti, era il raggiungimento degli obiettivi rialzisti fa crollare il titolo WM Capital. Avevamo, quindi, indicato in area 0,266 euro il I obiettivo di prezzo. A distanza di circa 3 mesi le quotazioni si trovano a contatto con questo livello. Quindi, il titolo WM Capital potrebbe essere molto vicino a un’inversione rialzista.

Alla tenuta di questo supporto potrebbe svilupparsi un’interessante proiezione rialzista i cui obiettivi sono localizzati come segue: I obiettivo di prezzo in area 0,604 euro, II obiettivo di prezzo in area 0,938 euro, III obiettivo di prezzo in area 1,272 euro. Questo scenario prenderebbe piede nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,398 euro.

Qualora, invece, il supporto non dovesse reggere le quotazioni si dirigerebbero verso il III obiettivo di prezzo in area 0.094 euro. Su questo livello le probabilità che si possa invertire al rialzo sono elevatissime.

Avvertenza

Come facciamo di solito quando trattiamo WM Capital chiudiamo con una raccomandazione. WM Capital ha una capitalizzazione di poco inferiore ai 3,5 milioni di euro. Inoltre, normalmente il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 20.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni. Nelle fasi di forte accelerazione rialzista, invece, il controvalore medio giornaliero si aggira intorno ai 300.000 euro.

L’esiguità degli scambi si traduce, poi, in un’elevata volatilità. Negli ultimi 3 mesi, infatti, WM Capital è stato più volatile del 90% dei titoli italiani, muovendosi tipicamente del +/- 16% a settimana.

Il titolo WM Capital potrebbe essere molto vicino a un’inversione rialzista. I livelli chiave da monitorare secondo l’analisi grafica

Le azioni WM Capital (MIL:WMC) hanno chiuso la seduta del 2 marzo invariato rispetto alla seduta precedente a quota 0,270 euro.

Time frame settimanale