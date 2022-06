Sono assolutamente da visitare queste 5 spiagge da Bandiera Blu della Calabria per una vacanza davvero speciale

Mare profumo di mare, cantava il grande Little Tony nei meravigliosi anni Ottanta. Un refrain buono per tutte le estati, quando si avvicina il tempo delle vacanze. Il profumo della salsedine, i lidi dorati, la tintarella. Sono passati 40 anni, ma in fondo il pensiero è sempre quello.

L’Italia offre, da Nord a Sud, spiagge, località e mare per tutti i gusti. Da quelli più classici e comodi, a quelli più sofisticati e selvatici. Da quelli più facilmente raggiungibili a quelli più complicati. Tra le regioni che rientrano in quest’ultima fascia, c’è sicuramente la Calabria. Anche se sono migliorati nel corso degli anni, i trasporti non aiutano molto a raggiungerla. In più, forse, questa terra non si propone come meriterebbe a livello di comunicazione e il suo turismo ne risente.

Tuttavia, come bellezza, non ha nulla da invidiare a Sicilia e Puglia. Basterebbe conoscerla un po’ per capire la verità di questa affermazione, soprattutto per quello che riguarda le spiagge e il mare. Oggi andremo a scoprirne alcune, tutte rigorosamente insignite della Bandiera Blu. Un riconoscimento che premia diverse zone della Calabria, dove poter vivere davvero dei giorni speciali.

Cominciamo idealmente dalla spiaggia di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Premiata per la prima volta con il prestigioso titolo, è un’antica colonia della Magna Grecia. Fa parte della Costa dei Gelsomini, si affaccia sul Mar Ionio ed è una zona piuttosto selvaggia. Distese di sabbia a ghiaia la caratterizzano, oltre a un mare che degrada subito verso la profondità, adatto per chi ama nuotare.

Sempre in provincia di Reggio Calabria, troviamo Roccella Jonica. Località abbastanza conosciuta, dominata dal Castello dei Carafa, si contraddistingue per una spiaggia bianca davvero incantevole. 8 km tutti da vivere, per uno dei luoghi più suggestivi dell’intera regione. Adatta sia per chi cerca comodità, con i lidi attrezzati, sia per chi preferisce la spiaggia libera.

Sempre restando sul versante ionico, ecco Soverato, in provincia di Catanzaro. Qui possiamo godere di tutta la bellezza della Baia dell’Ippocampo. Una distesa di sabbia bianca che si affaccia davanti a scogli particolari. Uno di questi è detto della scarpina, per la sua forma a calzatura. Qui, i più intrepidi possono venire a fare dei tuffi davvero mozzafiato.

Ci spostiamo sul versante tirrenico e andiamo nella provincia di Vibo Valentia per trovare Capo Vaticano. Una delle spiagge più belle di tutta Italia, non solo della Calabria. Sette chilometri di costa nella quale poter trovare calette deliziose, con fondali sabbiosi e acque limpidissime. Ideali per gli amanti dello snorkeling, ma non solo. Scogliere a picco sul mare e grotte da esplorare, con le piccole imbarcazioni degli abitanti della zona, sono attrazioni davvero imperdibili.

Infine, il nostro ideale tour termina con la spiaggia di Praia a Mare, nella parte settentrionale della regione, in provincia di Cosenza. Affacciata sul Tirreno, vanta diversi chilometri di costa suggestivi. Spicca l’isola di Dino, proprio di fronte al Golfo di Policastro. Un’escursione in queste acque è fortemente consigliata. Diverse grotte aspettano i turisti, con i colori cangianti del mare a formare uno spettacolo davvero unico.

Sono assolutamente da visitare queste 5 spiagge della Calabria, posti suggestivi in cui la natura esplode in tutta la sua maestosità. Località che possono tranquillamente pareggiare la bellezza di altri meravigliosi luoghi della nostra penisola.

