Da quando il titolo è stato quotato a Piazza Affari, ha sempre avuto un rendimento in linea con la media del settore di riferimento. Adesso, la chiusura di questa settimana potrebbe avere un forte impatto sul futuro di Illimity Bank. Potrebbe dargli un impulso che possa portare le azioni a comportarsi diversamente dalla media. Ricordiamo che nell’ultimo anno il miglior titolo bancario è stata Banca Popolare di Sondrio con un ribasso del 7% circa.

Come si vede dal grafico le quotazioni sono in prossimità di un livello, area 10,5 euro, che presenta due peculiarità. La prima è che in passato questo livello ha rappresentato il punto di approdo di un ribasso dal quale poi le azioni Illimity Bank sono partite per un rialzo del 30% circa. La seconda è che questo livello rappresenta l’ultimo supporto prima del raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 9,12 euro (I obiettivo di prezzo).

Monitorare, quindi, con attenzione questo livello in chiusura di settimana per capire quale potrebbe essere lo scenario più probabile per il medio/lungo termine.

La valutazione del titolo Illimity Bank

Con un rapporto prezzo/utili di 9,76 per 2022 e di 6,51 per 2023, la società è tra le più economiche sul mercato con livelli di valutazione del titolo molto bassi in termini di multipli degli utili. Sono, però, le prospettive future a rendere il titolo molto interessante in un’ottica di medio lungo periodo. Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti vedono per i prossimi 3 anni una crescita media annua del 34,8% degli utili della banca. Queste attese vanno confrontate con la crescita media del settore che si attesta al 12%.

Inoltre, i margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa italiana. L’attività dell’azienda, infatti, è particolarmente redditizia. Infine, la società ha sempre registrato risultati sopra il consensus degli analisti battendo le aspettative.

Dal punto di vista degli analisti che coprono il titolo, così come riportato su riviste specializzate, il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 32%.

La chiusura di questa settimana potrebbe avere un forte impatto sul futuro di Illimity Bank: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 28 giugno in ribasso dello 0,19% rispetto alla seduta precedente a quota 10,57 euro.

Time frame settimanale

