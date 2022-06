Quando si pensa alle vacanze, è inevitabile sognare la Sicilia come un’ipotetica meta. Una delle isole più belle del Mondo, con mare, spiagge e paesaggi davvero da favola. Senza scordarsi le bellezze architettoniche e le delizie culinarie.

Raggiungerla da ogni parte d’Italia e d’Europa è molto semplice, grazie agli aeroporti di Palermo e Catania. Muoversi al suo interno, forse, un po’ meno. Tuttavia, vale davvero la pena di farlo, o con mezzo proprio o con uno preso a noleggio.

Infatti, il suggerimento migliore è quello di cercare di girarla per scoprirne i suoi tesori. Se non in una stagione sola, magari in due o tre, dividendola in sezioni. Perché poi ci sono le fantastiche isole, Eolie ed Egadi, oltre a Pantelleria. Una vacanza sola potrebbe non bastare, a meno che non sia di 3 settimane abbondanti.

Oggi vogliamo descrivere le 5 spiagge più belle di questa terra, ben sapendo che potrebbero essere molte di più. Fuori concorso, infatti, mettiamo quella di Taormina, con la camminata fino all’Isola Bella e quella rosa di San Vito Lo Capo. Comprendendo anche la Riserva Naturale dello Zingaro.

Non solo Taormina e San Vito, ecco le 5 più belle spiagge della Sicilia in cui trascorrere vacanze da favola

La prima da visitare è quella di Scopello, con i suoi due magnifici faraglioni. Uno dei simboli della zona del Trapanese. L’antica tonnara è perfetta per un bagno e per gli amanti dello snorkeling. Un vero e proprio paradiso, poi, per gli amanti dei tuffi dagli scogli.

Ci si può spostare, poi, nell’agrigentino, per scoprire un’altra bellezza mozzafiato: la Scala dei Turchi. Una falesia di roccia bianchissima, la marna, che scende diretta in un mare blu cristallino. Un posto davvero speciale, con delle sedute naturali formate dalla roccia, in cui poter prendere il sole in totale relax. Alternando, poi, tuffi e nuotate in un’acqua ricca di pesci.

Andando poi verso Siracusa, ecco la spiaggia di Calamosche. Paradiso per chi ama le immersioni, ricca di grotte da esplorare. Con un lembo di spiaggia dorata, lungo circa 200 metri, dove poter gustare uno degli angoli più belli e incontaminati della regione.

Cala Rossa, Isole Egadi. Basterebbe solo il nome per consigliare questo luogo che si trova a Favignana. Raggiungibile via terra, dopo un sentiero non proprio semplicissimo, arrivati a destinazione si resterà estasiati per i colori del mare e della sabbia bianca. Un’escursione giornaliera da Trapani sarà sufficiente per fare innamorare chiunque decida di recarsi qui.

Mondello, la spiaggia di Palermo

Infine, la spiaggia più famosa di Palermo. Mondello è uno dei passaggi obbligati quando si arriva in Sicilia. Con il Monte Pellegrino che si staglia davanti al mare, questo antico borgo di pescatori è oggi molto frequentato. Qui, la natura non è così incontaminata e selvaggia, anzi. Tuttavia è uno scenario assolutamente meritevole, considerando che siamo a 10 chilometri da una vera e propria metropoli. Magari dopo aver visitate le bellezze di Monreale, si può scendere per un tuffo pomeridiano e godersi la movida notturna di Mondello.

Non solo Taormina e San Vito, ecco alcune delle spiagge più suggestive, dove godersi appieno tutte le bellezze naturali della magnifica Sicilia.

Lettura consigliata

Ecco le 5 spiagge più belle e incontaminate della Puglia e non tutte sono in Salento