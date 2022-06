Pensando alle prossime vacanze estive si potrebbe far strada nella nostra mente un sogno fatto di sabbia soffice, mare cristallino e palme con succose noci di cocco. Per trasformalo in realtà, però, non dovremmo per forza staccare un biglietto con destinazione Caraibi, ma potremmo restare anche tra i confini dell’Italia.

È vero, probabilmente al posto delle noci di cocco ci ritroveremo con una granita o uno Spritz in mano. Ma la presenza di spiagge mozzafiato sarebbe ugualmente garantita. Tra le mete più gettonate per respirare quest’aria da Seychelles ci sarebbe qualche piccola isola del Mediterraneo con borghi marinari e coste sorprendenti.

Molto gettonate, poi, sarebbero anche le due grandi isole principali dello stivale, la Sicilia e la Sardegna. Proprio su queste voleremo nell’articolo di oggi, alla scoperta di alcune spiagge meravigliose per sognare in grande a prezzi contenuti.

Sono angoli di paradiso queste 3 spiagge con sabbia dorata e mare trasparente, per vacanze estive come ai Caraibi ma in Italia

Iniziamo proprio dalla Sardegna, un’isola presa di mira durante l’estate e conosciuta in tutto il Mondo per la sua sensazionale Costa Smeralda. Al di là delle piccole cittadine, questo luogo così esclusivo sarebbe apprezzato per le sue calette, le bellissime spiaggette e il mare limpidissimo.

Tuttavia, al suo fianco ci sarebbero tantissimi altri posti da visitare almeno una volta nella vita, più accessibili ma altrettanto stupefacenti. Uno di questi è la spiaggia Mugoni, situata nell’estremità nordoccidentale della Sardegna, a soli 16 chilometri da Alghero.

In questo pizzo di terra, avvolta dal parco naturale di Porto Conte e circondata da eucalipti e pini, sorge questa lingua di spiaggia che lascerà senza parole. La sua sabbia, infatti, assume le sfumature del corallo misto a oro e si mescola a delle acque smeraldine e mai agitate.

Questo luogo, attrezzato con lidi, bar e parcheggi, è meta ideale per famiglie con bambini e anche coppie d’innamorati in cerca di un’oasi di pace. Restando sempre in Sardegna, nel tratto di costa nordoccidentale, passiamo a un’altra spiaggia stile Caraibi.

Questa si chiama spiaggia di Fiume Santo, in provincia di Sassari e vicino Stintino. La distesa di sabbia è modestamente lunga e bianca, con acque chiare e ricche di posidonia. La particolarità sta nel fatto che alle sue spalle si trovano stagni e lagune in cui non è difficile veder planare fenicotteri rosa.

In Sicilia

Spostandoci in Sicilia, a fianco delle famosissime Mondello, Isola Bella e Calamosche, si trova la Baia Delle Sirene, conosciuta anche come Giallonardo. Questa spiaggia, situata a Realmonte in provincia di Agrigento, è una distesa sottile di sabbia brunita, abbracciata da basse alture. Anche in questo caso il mare è stile Caraibi, trasparente e azzurrissimo, da godersi in tutta libertà o affittando lettini e ombrellone.

Quindi, sono angoli di paradiso queste 3 spiagge caraibiche ma made in Italy, da scegliere per le prossime vacanze estive.

