L’acqua in bottiglia al supermercato deve essere conservata in un determinato modo per non perdere le caratteristiche originarie. Inoltre, la conservazione in modo corretto permette di non danneggiare la salute. Sono 7 i consigli per conservare l’acqua in bottiglia in modo corretto che pochi seguono ma farebbero bene a metterli tutti in pratica. Sono consigli facili da eseguire che poi diventeranno delle abitudini.

L’acqua in bottiglia comprata al supermercato fa male?

Molto dipende da come si conserva. È indispensabile conservare le bottiglie di acqua in modo corretto. Sono 7 i consigli per conservare l’acqua in bottiglia in modo corretto che pochi seguono ma farebbero bene a metterli tutti in pratica.

Il primo consiglio è quello di tenere le bottiglie al riparo dalla luce, da qualsiasi fonte di calore e dall’esposizione al sole. Il secondo è fare attenzione a dove si compra l’acqua e dove viene eseguito lo stoccaggio.

Sempre in riferimento all’acquisto esiste uno straordinario sistema per capire se l’acqua che acquistiamo in bottiglia è buona e non danneggia la nostra salute.

Cambiare abitudini non è impossibile

Il primo e il secondo consiglio riguardano l’acquisto delle bottiglie di acqua, mentre i successivi riguardano consigli da mettere in pratica tutti i giorni.

Infatti, il terzo consiglio consiste nel chiudere le bottiglie ogni volta che si aprono. Sbadatamente a volte non si richiudono e si lasciano aperte per ore. Il quarto consiglio è quello di chiedere al ristorante o al bar imballaggi sigillati e originali.

Il quinto è quello di non utilizzare il ghiaccio perchè altera il gusto e rovina la purezza dell’acqua.

Il sesto consiglio consiste nel non versare l’acqua nelle brocche o in recipienti, per non confonderla con altra acqua e per motivi igienici.

Il settimo e ultimo consiglio riguarda lo smaltimento della bottiglia di plastica dopo il consumo. Infatti, si consiglia una volta esaurita di ridurre le dimensioni schiacciandola e smaltirla negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.