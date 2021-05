Arricchire il nostro balcone con fiori di ogni genere è una sensazione bellissima, donano in un sol colpo vitalità e colori.

Quando parliamo di ortensie, ci vengono subito in mente le loro splendide fioriture ma ci dobbiamo ricordare richiedono attenzioni e cure costanti.

Niente è troppo difficile, infatti sveleremo che bastano solo questi segreti poco conosciuti per avere una perfetta fioritura delle profumatissime ortensie che abbiamo in balcone.

Metodologia

Questa pianta, per chi non lo sapesse, è un arbusto perenne adorato e utilizzato da tutti principalmente a scopo ornamentale.

Durante il freddo invernale tende a perdere tutte le foglie e quindi sfiorire, mentre dal periodo primaverile vedremo comparire i primi fiori.

È fondamentale dargli tutta l’acqua di cui necessita; coltivandola in vaso la quantità d’acqua necessaria equivale al doppio di quando è coltivata nel terreno.

Spieghiamo che questo accade perché l’ortensia, non potendosi nutrire dal sottosuolo, ha bisogno di quantità maggiori da spruzzare durante le annaffiature.

Questi fiori, come sappiamo, amano il sole ma non sotto forma di luce diretta, sarebbe l’ideale porla in posizioni di mezz’ombra.

Volendo al mattino, quando il sole non è troppo caldo, possiamo concederle qualche ora di sole per poi riporla in una posizione più riparata.

È importante darle nutrimento per farla fiorire al meglio, necessita infatti di un terreno grasso e di concime possibilmente organico e acido.

Non dimentichiamo che il suolo deve essere compatto, cercando sempre di evitare pericolosi ristagni idrici che causerebbero inevitabilmente il marciume radicale della pianta.

Potature

Questa fase è molto delicata perché è una pianta che non sopporta facilmente le potature errate, rischierebbe di patirne.

La potatura deve essere oculata, vanno rimossi solo i rami legnosi che hanno prodotto parecchi fiori, senza toccare gli altri.

Non dobbiamo potare le Ortensie più giovani che si stanno ancora formando, sarà sufficiente rimuovere i rami più secchi e i fiori appassiti.

Bastano solo questi segreti poco conosciuti per avere una perfetta fioritura delle profumatissime ortensie che abbiamo in balcone, basta veramente poco.