Sono tante le persone che, in questo ultimo periodo soprattutto, stanno cercando dei nuovi posti di lavoro. Ovviamente, tenendo in considerazione le proprie capacità e la propria esperienza, si può accedere a diversi bandi che potrebbero interessarci. Tutto ciò che dobbiamo fare è tenerci informati, capire quali concorsi stanno per essere aperti e inviare la domanda. Sicuramente, quest’ultimo passaggio sarà da effettuare se i nostri requisiti corrispondono a quelli richiesti per i ruoli offerti.

Concorsi e nuovi posti di lavoro disponibili nell’ultimo periodo, ecco alcuni bandi che potrebbero essere interessanti

Concorsi e bandi sono, spesso, interessanti per diverse persone e sono in molti coloro che controllano per cercare di vedere se dovessero rispondere ai requisiti necessari per partecipare. Di alcuni concorsi, tra l’altro, avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo presentato un bando aperto anche a diplomati, con una garanzia di stipendio che potrebbe attirare l’attenzione di diverse persone. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo presentato dei posti di lavoro offerti da un’azienda nello specifico, che arrivano addirittura al numero di 2.500. Oggi continuiamo la nostra lista, parlando di un concorso che sicuramente potrebbe interessare a molti e che sta per uscire.

Sono 1.249 i posti di lavoro in arrivo con un nuovo bando che aprirà durante questo mese

Si aprirà a breve il Concorso Ispettorato del Lavoro (INL) e sono 1.249 i posti di lavoro in arrivo. Il bando in totale ne accoglierà 2.300, ma per ora verrà aperto solo quello relativo al numero che abbiamo indicato. I ruoli dovranno ricoprire tre cariche separate. Troviamo, infatti, dei posti disponibili per informatici, per statistici e, infine, per gli ispettori del lavoro. Il requisito primario di partecipazione indicato è il possesso di alcune lauree specifiche (o certificati che risultino equivalenti seguendo le regole e i dati della normativa che vige ora). Saranno accettate le lauree in:

Scienze politiche e relazioni internazionali (L-36);

Giurisprudenza (LMG/01 o L-22/S);

Scienza delle Amministrazioni pubbliche (LM-63);

Scienze dei servizi giuridici (L-14) e dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16);

Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).

Per ora, le informazioni sono limitate, in quanto il bando deve ancora essere pubblicato. Se ne attende l’uscita a metà febbraio, dove troveremo altri requisiti, se necessari, e le modalità da seguire per inoltrare la domanda. Inoltre, attraverso il bando in uscita, sarà anche possibile conoscere le prove da sostenere e le modalità con cui verranno portate avanti.

