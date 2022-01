Nell’ottica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Governo prevede di aprire una serie di nuovi concorsi pubblici. Dunque, durante il 2022 sono previsti diversi concorsi pubblici indetti dai vari Ministeri per assumere nuovi lavoratori a vari livelli di carriera.

L’anno si è aperto con un concorso del Ministero della Cultura per 75 allievi nuovi dirigenti. In quel caso, per partecipare al concorso erano necessarie laurea e master. Ma molti concorsi non prevedono una tale specializzazione. Per esempio, un nuovo concorso pubblico per diplomati garantisce lavoro a tempo indeterminato e stipendio superiore a 1.500 euro a chi lo passerà. Il concorso, indetto dal Ministero dell’Economia e della Finanza, assumerà ben 2.293 nuove figure in ambito amministrativo. Per iscriversi, come detto, è sufficiente il diploma di scuola superiore. Vediamo come iscriversi, quali saranno le prove del concorso e in cosa consisterà il lavoro.

Nuovo concorso pubblico per diplomati garantisce lavoro a tempo indeterminato e stipendio superiore a 1.500 euro

Il Ministero dell’Economia e della Finanza cerca 2.293 nuovi dipendenti a tempo indeterminato con incarico non dirigenziale. L’inquadramento previsto rientra nella cosiddetta Area II/Fascia Economica 2, che garantisce uno stipendio netto di 1.516,47 euro al mese.

I 2.293 nuovi dipendenti saranno smistati in tre diversi ambiti di lavoro. I profili ricercati dal Ministero con il concorso sono operatori amministrativi per destinati agli Uffici Centrali; operatori amministrativi informatici, sempre destinati agli Uffici Centrali; operatori amministrativi contabili destinati agli Uffici Centrali o alle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Proprio oggi (7 gennaio 2022) è il giorno in cui si aprono le iscrizioni. Gli interessati potranno compilare e inviare le loro domande per via telematica, accedendo a questo link. C’è tempo fino al 7 di febbraio.

Chi può candidarsi e in cosa consiste la prova del concorso

Come detto, non serve la laurea per partecipare al concorso. Basta avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore). Il bando prevede anche altri requisisti necessari, come: la maggiore età, la cittadinanza italiana, l’idoneità fisica, il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Chi farà domanda per il concorso, sarà selezionato o meno sulla base di due prove. La prima è una prova scritta, diversa a seconda del tipo di lavoro per cui abbiamo inoltrato la domanda. La seconda, invece, è una valutazione dei titoli in possesso di chi avrà superato la prova scritta. Le date del concorso non sono ancora fissate. Lo saranno una volta decorso il termine per inviare la domanda.

Approfondimento

Questa importante azienda offre 2.500 posizioni di lavoro con copertura INPS e INAIL senza richiedere laurea né diploma