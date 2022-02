Il ribasso in corso sul titolo Zignago Vetro ha ancora molta strada davanti a se’, ma il momento dell’inversione si avvicina

La sopravvalutazione e l’impostazione ribassista potrebbero spingere al ribasso il titolo Zignago Vetro. Questo è quanto scrivevamo in chiusura del 23 novembre quando il titolo quotava in area 16,96 euro.

Da quel momento il titolo è andato incontro a un ribasso di circa il 15%. L’origine di questo ribasso è da ricercare nel cosiddetto caro bollette che sta fortemente penalizzando il settore del vetro. Ad esempio, è di qualche giorno fa che gli storici vetrai di Murano hanno spento i forni a causa dell’elevatissimo incremento del costo dell’energia. Stefano Marzotto, presidente della holding di famiglia, che controlla anche Zignago Vetro e Santa Margherita Gruppo vinicolo, sostiene che “i governanti devono rapidamente prendere in mano la questione dei costi energetici oppure si scaricherà sul mercato finale con una pericolosa fiammata inflativa”.

Viste queste premesse, il ribasso in corso sul titolo Zignago Vetro ha ancora molta strada davanti a se’ anche perché sostenuto dalle indicazioni dell’analisi grafica di cui ci occuperemo nella prossima sezione. Inoltre il titolo Zignago Vetro è molto sopravvalutato se si guarda alla valutazione basata sui multipli degli utili.

Eppure, il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo

Analisti le cui raccomandazioni esprimono un consenso medio accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 35%.

Il ribasso in corso sul titolo Zignago Vetro ha ancora molta strada davanti a se’: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 3 febbraio a quota 14,54 euro in ribasso del 2,28% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come dicevamo la tendenza in corso è ribassista ed è diretta verso il II obiettivo di prezzo in area 13,44 euro. La mancata tenuta di questo supporto aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 10,76 euro.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso o al raggiungimento del III obiettivo di prezzo oppure a seguito di un immediato recupero di area 16,12 euro (I obiettivo di prezzo).