Vedere film e serie tv online è ormai diventata una abitudine. Soprattutto di sera, ci piace stare sul divano e poter scegliere tra una serie di programmi vecchi e nuovi. E, per farlo, usiamo delle piattaforme di streaming molto famose, per esempio, Netflix con i suoi 210 milioni di utenti abbonati nel Mondo. O Disney+ con i suoi 86 milioni di canali attivi. E poi esistono anche Prime Video, Now tv, Sky e tantissime altre. Abbiamo, come per i film, anche tutta una serie di piattaforme tra cui scegliere. Ma quale ci conviene davvero di più?

Per questa fortunata categoria di persone Amazon Prime costa la metà e si può avere addirittura una prova gratuita fino a 90 giorni

Nel caso di Prime Video potremo dire che in realtà questo servizio è gratuito per tutti coloro che già possiedono un account Amazon Prime. Ed esiste un modo per aumentare la prova gratuita fino a 90 giorni, con uno sconto di quasi 30 euro sul costo annuale della piattaforma. Infatti, per avere accesso alle offerte di Amazon e ricevere i pacchi in 24-36 ore è necessario abbonarsi a Prime con un costo mensile di 3,99 euro al mese e una prova gratuita di massimo 1 mese. Ma per questi lavoratori l’abbonamento annuale si riduce a 18 euro con prova fino a 3 mesi. Basterà solo essere iscritti all’università come studenti.

Tutto quello che dovremo fare sarà inserire la nostra mail istituzione, ovvero quella collegata con l’università di appartenenza e l’anno di laurea previsto. In questo modo avremo accesso allo streaming e non solo. Infatti, per tutti coloro che vogliono iscriversi a questo servizio (con o senza sconto) c’è anche la possibilità di utilizzare un’altra applicazione. Ovvero Amazon Music. Scaricabile anche sul cellulare ci permetterà di avere accesso a musica e podcast previsti nel nostro pacchetto base. Milioni di canzoni che si possono ascoltare anche con il telefono in standby e con una riproduzione casuale di brani, dischi o collezioni anche dei cantanti che hanno fatto la storia. L’unica cosa che dovremo fare per avere accesso a questa applicazione è inserire la nostra mail e password di Amazon Prime. Per accedere dal computer basterà cliccare sulla tendina in alto a sinistra sulla home page di Amazon.

Come disdire l’offerta

Il costo di questa piattaforma è uno tra i più bassi sul mercato e offre la possibilità di avere accesso a tanti altri servizi come gli audiolibri o l’account business. Nel caso in cui però volessimo disdire l’offerta tutto quello che dovremo fare sarà andare sulla home page di Amazon Prime. Si può fare in qualsiasi momento e basterà cliccare sulla tendina alla voce “Il mio account” e cliccare su “Iscrizioni e abbonamenti”. Ci comparirà il saldo, la data prevista di rinnovo e la gestione del nostro account. È proprio da qui che potremo cancellare il nostro abbonamento o aggiornare i metodi di pagamento. Ma pensiamoci due volte prima di rinunciare a questa opportunità messa a punto per questa fortunata categoria di persone. Almeno facciamo la prova gratuita e valutiamo il servizio nella totalità delle cose che propone.

