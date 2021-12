In questo periodo per chi cerca lavoro, anche senza esperienza pregressa, ci sono varie opportunità. Da una parte, la Pubblica Amministrazione sta promuovendo diversi bandi di concorso per figure a vari livelli di istruzione e di carriera. Dall’altra, molte grandi aziende stanno tornando a prevedere piani di espansione, dopo i mesi in cui il Covid 19 aveva bloccato le loro economie. Abbiamo già parlato, sulle pagine di ProiezionidiBorsa, delle posizioni aperte da Fincantieri per vari profili lavorativi. Oggi vediamo che questa importante azienda offre 2.500 posizioni di lavoro con copertura INPS e INAIL senza richiedere laurea né diploma. Senza dubbio, è un’opportunità incredibile per molti italiani in cerca di lavoro, perché si tratta di un’azienda in forte espansione. Vediamo quali sono le mansioni richieste e come fare domanda.

Alfonsino SpA è ormai un’importante azienda che lavora nel campo del food delivery, ossia nella consegna di cibo a domicilio. Nata solo nel 2016, come startup, oggi è una realtà solida che ha conquistato il mercato. L’azienda è in costante espansione e anche adesso sta cercando diversi aspiranti rider e driver da inserire tra le sue schiere. I nuovi inserimenti sono previsti in molte Regioni italiane, tra cui Abruzzo, Campania, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia. Sono addirittura 2.500 i nuovi inserimenti preventivati e non tutte le posizioni aperte sono da addetto alle consegne. Alfonsino, infatti, cerca anche nuove figure da inserire nei reparti marketing, IT, account e amministrazione. Per chi fosse interessato alla posizione di addetto alle consegne, invece, i requisiti necessari sono pochi. Il candidato deve avere un mezzo di trasporto, uno smartphone e un indirizzo PEC, nient’altro.

Come inviare la candidatura e cosa prevede il contratto

Fare domanda per entrare a lavorare da Alfonsino è molto semplice. Basterà seguire le indicazioni trovate nel loro sito, più precisamente alla pagina “Lavora con noi”.

Per quanto riguarda gli addetti alle vendite, l’assunzione sarà definita da un contratto che prevede copertura INPS e INAIL. Una volta entrati, l’azienda fornisce tutto il kit necessario per lavorare (zaino termico, giacca, ecc). La retribuzione avviene settimanalmente e prevede dei bonus calcolabili anche sulla base dei tempi e delle distanze di consegna. Inoltre, bisogna tenere conto anche delle mance, che tutti gli addetti alle consegne hanno il diritto di trattenere.

