Sonnolenza, stanchezza e spossatezza con clima umido? I consigli degli esperti per ritrovare l’energia

L’arrivo della bella stagione significa anche dover sopportare il clima instabile. Giornate di gran caldo si alternano a giornate di pioggia facendo aumentare l’umidità. È normale sentirsi fiacchi e fuori forma ma ci sono dei rimedi che possono aiutarci a stare meglio.

Caldo e afa possono essere responsabili del peggioramento del nostro stato di salute. Aumentano le temperature e aumenta il tasso di umidità. Fare sport, camminare, svolgere le normali faccende di casa, potrebbe diventare difficile. È necessario conoscere il nostro organismo alla perfezione per non stare male. Seguire i consigli degli esperti è importante. Medici, nutrizionisti e allenatori ci indicano la strada da seguire.

Quando la sudorazione aumenta perdiamo liquidi e sali minerali, soprattutto potassio e magnesio. Con la disidratazione aumenta la stanchezza. Se siamo abituati a bere 1 litro o 1 litro e mezzo di acqua al giorno potremmo passare anche a 2, soprattutto se soffriamo di diabete, ipertensione o scompensi cardiaci. Succhi, centrifughe di frutta e verdura, tisane, possono aiutarci a recuperare i sali minerali. Soprattutto se abbiamo superato i 60 anni, quando il clima diventa severo, dobbiamo fare attenzione a quanto beviamo e a cosa mangiamo.

L’importanza delle gambe

Sonnolenza, stanchezza e spossatezza con clima umido andrebbero combattuti con cibi nutrienti, freschi e leggeri. Pesci e legumi ci danno la giusta quantità di proteine, i cibi umidi e integrali come cous cous, orzo, riso ci aiutano a integrare oltre che le proteine anche le vitamine. Con l’alimentazione si può battere la debolezza causata dall’umidità. Ma potrebbe non bastare.

Se la giornata è molto umida evitiamo gli sforzi eccessivi, le camminate o l’attività sportiva negli orari più caldi tra le 12 alle 18. Quando siamo fuori casa utilizziamo tessuti che possano difenderci dall’afa come cotone, lino o le fibre naturali. Se da un lato dobbiamo stare attenti a quanto movimento facciamo, dall’altro dobbiamo evitare di esagerare nello stare fermi. Le nostre gambe sono molto importanti quando il clima è umido. Se stiamo fermi per troppo tempo i gonfiori potrebbero aumentare, questo peggiorerebbe lo stato di salute generale del nostro organismo e la stanchezza potrebbe avere la meglio. Facciamo docce fredde alle gambe per favorire la circolazione, inseriamo un rialzo nel materasso per dormire comodi la notte, assumiamo elementi che facciano bene ai vasi capillari.

Sonnolenza, stanchezza e spossatezza con clima umido: cerchiamo di dormire meglio

È proprio l’integrazione che ci aiuta a tenere in forma vene e capillari aiutando la circolazione. Se l’umidità e l’afa stanno avendo la meglio proviamo a preparare tisane di mirtillo, ippocastano o amamelide. Se migliora la circolazione, migliora lo stato di salute del nostro organismo che inizierà a sentirsi meno stanco e spossato. Gli integratori sono ottimi anche per avere il giusto apporto di minerali e vitamine.

I medici suggeriscono inoltre di seguire con attenzione il ritmo sonno-veglia. Migliorare il proprio stile di vita significa anche avere un sonno di qualità, dormire il giusto numero di ore, evitare le interruzioni del sonno. L’OMS suggerisce di dormire almeno 8 ore per notte che diventano 7 quando si superano i 65 anni. Si chiama igiene del sonno e consiste nello svegliarsi sempre alla stessa ora, non praticare sport nelle ore serali ma appena svegli, non dormire con lo smartphone in mano. Dormire bene la notte sarebbe il segreto per non sentirsi a terra durante il giorno quando i picchi di umidità potrebbero arrivare ai massimi livelli.