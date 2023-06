Puoi goderti una vacanza come alle Maldive ma ad un passo dall’Italia a 120 euro per una settimana

Chi sogna una vacanza al mare, in stile Maldive, ma non ha i soldi, ha una soluzione a portata di mano. Ecco la meta a un passo dall’Italia che quest’anno molti stanno scegliendo per le loro vacanze in stile Caraibi. Leggi come puoi goderti una vacanza straordinaria spendendo poco.

L’estate è alle porte e dopo un inverno lungo e un maggio terribile non vediamo l’ora di rilassarci, magari su di una spiaggia bianca. Se poi oltre al mare bellissimo si spende anche poco, allora la vacanza è perfetta. Chi non sogna di andare alla Maldive? Spiagge bianche, mare cristallino. Ma per molti la spesa è improponibile. Per fortuna spiagge e mare bellissimi possiamo trovarli anche vicino a noi, a un passo dalle nostre coste e a prezzi alla portata di tutti. Qui sembrerà di essere veramente alla Maldive

Puoi goderti una vacanza da sogno su queste spiagge a un passo dall’Italia

In Italia amiamo la costa adriatica ma spesso ci scordiamo che anche parte dei Paesi balcanici si affacciano sullo stesso mare. Difronte alle coste della Puglia si estendono le coste dell’Albania. Valona, dista da Lecce non più di 140 km in linea d’aria

L’Albania è una delle destinazioni più interessanti e convenienti del Mediterraneo e meta crescente del turismo italiano. Una terra ancora poco conosciuta ma che offre tantissime opportunità per una vacanza indimenticabile. L’Albania è uno dei Paesi più economici d’Europa, con un cambio monetario molto favorevole per gli italiani. Puoi trovare alloggi, ristoranti, trasporti e attrazioni a prezzi molto accessibili, risparmiando sui costi della tua vacanza senza rinunciare a confort e servizi.

Perché è meta sempre più gettonata

Qui il mare è fantastico. L’Albania vanta una costa splendida, bagnata dal Mar Ionio e dal Mar Adriatico, con spiagge di sabbia o di ciottoli, calette nascoste e scogliere mozzafiato. Il mare è pulito e trasparente, ideale per il nuoto e lo snorkeling, e le spiagge sono ancora poco affollate e incontaminate. Sembra veramente di stare alle Maldive.

Inoltre questo Paese offre anche splendidi paesaggi naturali, tra montagne, laghi, fiumi e parchi nazionali. Puoi praticare attività all’aria aperta come trekking, rafting, canyoning, parapendio o semplicemente ammirare la biodiversità della flora e della fauna locali.

Le tre località di mare più belle dove organizzare la tua vacanza in Albania

Saranda è la principale località turistica dell’Albania meridionale, situata sulla Riviera Ionica. Ha una lunga spiaggia di sabbia bianca e un mare turchese, oltre a una vivace vita notturna. Da qui puoi raggiungere facilmente altre spiagge incantevoli come Ksamil, con le sue isolette paradisiache. Qui una vacanza costa veramente poco. Per esempio per tutto giugno è possibile fare una vacanza in un albergo 3 stelle a partire 120 euro a persona, per tutta la settimana.

Durazzo è la seconda città più grande dell’Albania e il principale porto sul Mar Adriatico. Ha una lunga spiaggia di sabbia dorata e un mare azzurro, oltre a un centro storico ricco di monumenti. Valona è la terza città più grande dell’Albania. Da qui puoi raggiungere facilmente altre spiagge meravigliose come Dhermi, con le sue acque cristalline, o Jala, con le sue rocce scoscese.

Come fare meravigliose vacanze low cost

Ovviamente puoi goderti una vacanza meravigliosa anche in Italia, dove possiamo trovare un mare e spiagge da fare invidia al resto del Mondo. E non necessariamente si deve spendere una follia. Per esempio, è possibile fare una vacanza al mare con la famiglia in Sicilia spendendo solo 1.000 euro. E con un po’ di organizzazione e costanza possiamo farci una vacanza totalmente gratis al mare in albergo di una settimana con un semplicissimo metodo.