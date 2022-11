Sonno dopo avere mangiato, le possibili insospettabili cause e rimedi naturali

Avvertire sonnolenza dopo aver mangiato è ciò che in molti usano definire abbiocco pomeridiano. Capita, infatti, a molti di avere sonno dopo pranzo. Non tutti si chiedono perché questo potrebbe avvenire e lo si accetta quasi come una caratteristica di ogni singolo individuo.

Tuttavia, medici e scienziati suggeriscono che potrebbero esserci abitudini, soprattutto alimentari e comportamentali, che possono spiegare la voglia di dormire che arriva nel pomeriggio.

Avere sonno dopo avere mangiato, le possibili insospettabili cause in chi non ha particolari problemi

La premessa è che, qualora si abbiano dei dubbi sulla propria sonnolenza, sarebbe bene parlarne con il proprio medico.

I concetti generali restano, però, buone informazioni da acquisire per valutare eventuali errori che potrebbero determinare condotte poco funzionali alla propria produttività.

Chiarito questo aspetto, la questione può essere articolata su più livelli.

Sonnolenza dopo mangiato, la questione digestione

Tra i motivi per i quali può venire sonno dopo mangiato ci sarebbe, infatti, una digestione non ottimale.

Qualora, infatti, siano ancora in atto dei processi digestivi si può avere come effetto l’induzione della sonnolenza post prandiale. In quelle fasi si potrebbe, infatti, avere una tendenza del sangue a dirigersi verso l’apparato digerente.

Tra gli effetti di questa dinamica, oltre alla difficoltà nell’essere produttivi nelle proprie attività e a un eventuale mal di testa, potrebbe anche esserci proprio l’avere sonno.

Come fare per non avere sonno dopo aver mangiato?

La prima regola per evitare di avere sonno dopo mangiato è probabilmente evitare l’induzione di una cattiva digestione. Questo significa seguire dei consigli semplici:

prima di ingerire il cibo, sarebbe opportuno masticare bene agevolando il lavoro dell’apparato digestivo anche grazie all’azione degli enzimi salivari;

se possibile, organizzare la giornata evitando pasti che siano consumati in fretta;

non esagerare con pasti ipercalorici o di difficile digeribilità;

mettersi subito a letto o distesi sul divano pochi minuti dopo aver consumato il pranzo o la cena

Sonnolenza dopo pranzo, quali rimedi naturali?

“Perché dopo pranzo mi viene sonno?”. Chi si pone questa domanda dovrebbe anche valutare quelle che sono le sue abitudini alimentari.

A volte, qualora fossero esclusi altri problemi attraverso una visita medica, potrebbero emergere delle consuetudini a tavola in grado di favorire la sonnolenza.

A quel punto, i rimedi naturali più efficaci potrebbero diventare il mangiare sano e il riequilibrare l’assetto della propria dieta.

Cosa mangiare per evitare il sonno post-pasto?

Quando infatti si parla del perché si può avere sonno dopo mangiato, le possibili insospettabili cause potrebbero riguardare proprio la natura dei pasti che ci consumano.

Chi non è un esperto della materia o non si è mai informato potrebbe non sapere che un pasto poco bilanciato potrebbe favorire la sonnolenza post-prandiale.

Molti, ad esempio, tendono a consumare un pranzo ricco di carboidrati e una cena più proteica. Nel primo caso, secondo alcuni esperti, si rischierebbe un aumento dei livelli di insulina che potrebbe avere come effetto quella stanchezza che, per qualcuno, è tipica del primo pomeriggio.

Quali alimenti provocano sonnolenza?

Chi sa cosa è una dieta ipocalorica o comunque finalizzata a un obiettivo sa bene che per raggiungere i risultati non c’è mai un cibo che fa la differenza. Non c’è, infatti, un alimento che faccia ingrassare o dimagrire. Quello che conta sono l’equilibrio e la condotta alimentare nel suo complesso.

Si può dire, in un certo senso, lo stesso per chi vuole andare a caccia degli alimenti che fanno venire sonno. Sarebbe fondamentale consumare preferibilmente pasti che non siano troppo impegnativi da digerire e organizzarli, in maniera tale che non siano squilibrati a livello di nutrienti.

Come ci si chiede cosa mangiare quando per soffrire bruciore di stomaco, può essere opportuno fare lo stesso per evitare la sonnolenza. Meglio con l’aiuto di un esperto.

Mangiare sano, farlo in maniera equilibrata ed evitare i comportamenti che rischiano di complicare la digestione sono consigli generici e che non sono poi così difficili da applicare.

Chi avesse dei dubbi farebbe bene sempre a rivolgersi a una figura qualificata in grado di esaminare la specificità di ogni singolo caso.