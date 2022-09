Cosa si dovrebbe fare per far passare il bruciore di stomaco? L’interrogativo se lo pongono in tanti, ma non tutti potrebbero sapere la risposta corretta.

Cosa si dovrebbe mangiare con il bruciore di stomaco e cosa evitare

La prima cosa da sapere è che sarebbe opportuno conoscere a cosa è dovuto il bruciore di stomaco. E per farlo servirebbe una visita medica. Solo dopo potrebbero essere fornite delle linee guida su come organizzare la propria alimentazione.

Molto spesso, infatti, si commette l’errore di credere che digiunare sia la strada giusta. Nella maggior parte dei casi è probabile non sia così.

Come si riconoscerebbe il bruciore di stomaco attraverso i sintomi?

E allora cosa mangiare quando si ha bruciore di stomaco? Per affrontare il tema, occorrono delle premesse. La prima è che ognuno dovrebbe acquisire dei consigli alimentari specifici da parte di un professionista. Ogni situazione può avere specificità che esulano da quelle che sono le indicazioni generali fornite dalla medicina.

Quelli che, inoltre, per molti potrebbero essere i sintomi del bruciore di stomaco, potrebbero in realtà essere la spia di un altro problema. E la visita serve proprio a vederci chiaro sulla situazione.

Qualora i presunti sintomi del bruciore di stomaco siano stati confermati come tali, la cosa potrebbe essere riconducibile al reflusso gastroesofageo. Dietro lo sterno si avverte un bruciore, che è conseguenza dell’azione dei succhi gastrici nell’esofago.

Nella dieta i rimedi naturali per il bruciore di stomaco

Tra i rimedi naturali per il bruciore di stomaco è probabile che il medico prescriva la scelta di una condotta alimentare più disciplinata. Questo si traduce nel consiglio di privilegiare nella propria dieta elementi come le verdure (crude e cotte), le carni bianche e i cibi integrali. Ci sarebbe, invece, uno stop per quel che riguarda gli alimenti molto grassi o cibi come la carne di maiale, di agnello o fritti. I pomodori, inoltre, sarebbe preferibile mangiarli cotti.

In genere si richiede anche attenzione per quel che riguarda i cibi acidi. Questo perché favorirebbero la risalita di quelle sostanze che sono responsabili del fastidio. In questo gruppo c’è anche il caffè.

Oltre a consigliare cosa si dovrebbe mangiare con il bruciore di stomaco, i medici invitano anche a preferire certi tipi di cottura. Ad esempio quelle alla piastra o al vapore.

Questi consigli, a seconda dei casi, potrebbero anche essere associati a terapie farmacologiche se necessarie. Sarà sempre il medico a fornire le adeguate indicazioni al paziente.

Attenzione, come sempre, ai falsi miti

Ancora una volta il quadro emerso segnala quanto sia importante ai fini del benessere mantenere una dieta equilibrata e razionale. Una carta che resta vincente in chi vuole garantirsi un certo benessere.

L’altro monito è ovviamente quello di fare attenzione ai falsi miti. Ne è un esempio quanto segnato dall’Iss sul cosa mangiare con la diarrea, sconfessando alcune credenze popolari.

Quando si hanno dei dubbi meglio rivolgersi sempre al medico e ottenere indicazioni specifiche da chi ha conoscenze per poterle dare.

