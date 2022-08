Indossare vestiti sempre lindi e profumati sarebbe bello. Ma senza un accurato lavaggio e i giusti prodotti difficilmente potremmo realizzare questo sogno. In ogni stagione dell’anno ci sono contrattempi che possono far puzzare i nostri capi.

L’olezzo di muffa è uno dei più comuni e incredibilmente dovuto spesso a nostri errori. A questo, in estate si aggiunge il fetore dei tessuti sudati, del quale non è così facile sbarazzarsi. Peraltro, liberarsi di questi problemi è fondamentale se si vuole avere un bucato nuovamente fresco e pronto all’uso.

Ecco perché, per togliere l’odore di muffa e sudore dai vestiti potremmo ricorrere a qualche semplice rimedio casalingo.

Una questione d’igiene

Non sottovalutiamo le macchie o gli odori che impregnano i nostri abiti. Non contribuiscono solamente a rovinarne l’estetica, ma potrebbero compromettere l’igiene. Se sudare è praticamente inevitabile durante la stagione calda, per la muffa il discorso potrebbe essere diverso.

Uno degli errori più comuni che ne agevola la formazione si verifica solitamente durante il lavaggio. Usare l’ammorbidente in quantità industriali potrebbe rivelarsi deleterio per i tessuti, soprattutto in estate. Caldo e umidità, infatti, potrebbero favorire la comparsa dei nemici del pulito.

Dosiamo con attenzione le quantità di ammorbidente. E ricordiamoci che ha altre funzioni oltre a profumare il bucato, nel caso lo volessimo tenere da parte. Una volta capito questo, è ora il momento di agire per ridare la brillantezza perduta a magliette e altri indumenti.

Togliere l’odore di muffa e sudore dai vestiti è facile senza bicarbonato

Il bicarbonato diluito in acqua potrebbe aiutarci in queste situazioni, ma non sempre l’abbiamo in casa o vorremmo utilizzarlo così. In alternativa, vi sono due metodi ai quali potremmo far ricorso per togliere una volta per tutte la puzza dai capi. Entrambi andrebbero attuati prima di azionare la lavatrice.

Nel caso avessimo a che fare con l’odore di sudato, potremmo diluire in acqua un ingrediente a scelta tra ammoniaca, limone e aceto bianco. Imbeviamo una spugnetta nella soluzione appena creata, che applicheremo sul tessuto da pulire. Aspettiamo almeno un’ora che faccia effetto, poi laviamo il capo normalmente.

Se il problema riguarda l’olezzo di muffa, dovremo preparare un mix alternativo. Procuriamoci un catino e aggiungiamo un litro di questi componenti:

acqua ossigenata a 12 volumi;

alcol etilico rosa;

aceto di vino bianco.

Mescoliamo per bene tutti gli ingredienti, poi mettiamo in ammollo i capi per circa un’ora. A tempo scaduto non avremo solamente tolto la puzza, ma anche contribuito a disinfettare. Terminiamo il procedimento col solito lavaggio.

Qualunque sia il metodo che sceglieremo ricordiamoci prima di leggere l’etichetta sui capi, per conoscerne la delicatezza. Nel caso, facciamo una prova preliminare in un angolo nascosto del tessuto.

Lettura consigliata

Via il giallo da scarpe e camicie bianche con un solo rimedio smacchiante