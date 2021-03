La cucina è spesso la stanza più vissuta della casa. Quando disponiamo di poco spazio è dunque indispensabile che sia arredata con astuzia e intelligenza. Ecco dunque alcune soluzioni geniali per far apparire una cucina piccola molto più grande.

I colori

Il primo suggerimento riguarda il colore. Ebbene è importante privilegiare il bianco. Si può optare per una scelta monocromatica, oppure inserire dettagli pastello. Per i pensili, con il legno naturale, di tonalità chiare, si ottengono ottimi effetti visivi. Le tinte chiare tendono a rendere infatti gli spazi meno opprimenti e, dunque, la cucina sembrerà più ampia.

Illuminazione

Anche i rivestimenti devono seguire il medesimo criterio nella scelta dei colori. In aggiunta, una finitura lucida tende a riflettere la luce dando una sensazione di ampiezza. Vanno completamente evitate le zone di ombra. Anzi, l’illuminazione deve fatta in maniera scrupolosa. Si suggerisce di inserire led a luce fredda in più punti, in particolare sui piani di lavoro e sui fornelli. Per il piano cottura ed il lavandino si può optare per soluzioni salvaspazio, che con piccole dimensioni garantiscono la massima efficienza.

L’arredamento

Utilizzare ogni centimetro è l’atteggiamento vincente per organizzare gli spazi di una cucina piccola. È bene dunque optare per piani estraibili e ripiani a scomparsa. Un’ottima idea è montare delle mensole ad altezze diverse lungo tutte le pareti libere. Si trasformano così in spazi utilissimi per riporre utensili di uso quotidiano. Per la scelta del tavolo ci sono due opzioni. Se la cucina affaccia direttamente sulla sala da pranzo sarà sufficiente un tavolo a ribalta fissato alla parete. Dunque questo andrà aperto solo se necessario. Altrimenti, un’ottima alternativa, esteticamente di successo e salvaspazio, suggerisce di optare per un tavolo per quattro o sei commensali. Attorno ad esso accostare delle panche con base contenitore. Ecco creato uno spazio ulteriore per la dispensa del cibo.

Soluzioni geniali per far sembrare una cucina piccola molto più grande

Infine vogliamo suggerire alcuni trucchetti furbi che valgono per qualsiasi cucina. Ebbene, le chiusure dei pensili push&pull sono un’ottima soluzione di design al posto delle vecchie maniglie sporgenti. Il pannello para schizzi, posto solitamente dietro il fornello ed il lavandino, si può sostituire con uno specchio. In questo modo l’ambiente acquisterà profondità ed apparirà ben più ampio.

Ecco dunque alcune soluzioni geniali per far apparire una cucina piccola molto più grande.

