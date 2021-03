La voglia di apportare novità dentro le mura domestiche è cresciuta ancora di più dopo questi periodi di lockdown. Tuttavia c’è bisogno di soldi e tempo che non sempre sono disponibili. Vediamo quindi quali sono le idee geniali per rinnovare la casa senza fare i lavori e senza spendere un soldo.

Per molti il solo pensiero di affrontare una ristrutturazione diventa il peggior incubo. Non solo a causa delle spese da sostenere ma anche dell’idea di vivere in una casa con i lavori in corso.

La soluzione è dunque quella di individuare le aree di casa su cui si vuole agire, in modo da rinnovarle in autonomia ed esattamente come desideriamo.

Il momento giusto

L’arrivo delle belle giornate è il momento giusto per dare inizio al rinnovamento. Dunque, quando il caldo ci obbliga a fare il cambio di stagione, cogliamo l’occasione di sbarazzarci di tutto ciò che non utilizziamo o indossiamo da anni. In questa maniera si andranno a liberare ampi spazi. Ecco quindi che possiamo riorganizzarli a nostro piacimento. Infatti, una volta svuotati gli armadi, le cassettiere e qualsiasi mobile, questi saranno molto più facile da spostare in un’altra stanza. Oppure semplicemente si potranno lasciare dove sono ma destinare ad un nuovo scopo. Daremo libero sfogo alla nostra creatività, riorganizzando gli spazi secondo i gusti e le necessità personali.

Questa operazione necessita di tempo e pazienza. Quindi suggeriamo di dedicargli una giornata interamente libera da qualsiasi impegno. In un primo momento, infatti, il disordine regnerà sovrano. Via via che le cose troveranno una loro destinazione, invece, si farà spazio a nuove idee e soluzioni innovative. Dunque si potrà cambiare il colore dei mobili o delle pareti. Oppure rimodulare i pensili che si prestano a diverse soluzioni di montaggio.

I segreti

Il segreto è dotarsi di scatoloni in cui separare le cose da eliminare. In ognuno andrà messo quello che va donato, quello che va riciclato e ciò che ha fatto il suo tempo e va quindi gettato via. Ricordiamo che molto in voga al momento sono i siti che prevedono lo scambio di abiti ed oggetti usati. I proventi possono coprire i costi di pitture o di materiali necessari per dare forma alle nostre nuove soluzioni.

Mettere in pratica questa piccola rivoluzione casalinga con il giusto stato di animo e con criterio consente di realizzare delle idee geniali per rinnovare la casa senza fare i lavori e senza spendere un soldo.

Secondo gli orientali inoltre liberarsi del superfluo aiuta a far fluire le energie positive. Dunque cogliamo l’attimo per realizzare e dare forma alle nostre idee geniali per rinnovare la casa senza fare i lavori e senza spendere un soldo.