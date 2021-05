Siamo in cerca di coltivazioni per questo periodo dell’anno? Vogliamo arricchire il nostro giardino con qualche frutto particolare? Siamo arrivati nel posto giusto. Oggi noi di ProiezionidiBorsa parleremo del mango, di come coltivarlo in vaso e delle sue incredibili proprietà. Ecco perché tutti dovremmo iniziare a coltivare questo gustoso frutto esotico dalle grandi proprietà curative nei nostri giardini.

Le proprietà

Il mango è uno dei frutti più “magri” presenti in natura e uno dei più ricchi di sostanze fondamentali per la nostra salute. Ha pochissimi grassi, contiene molte fibre, minerali come il potassio e lo zinco e vitamine dei gruppi A, B e C. Ecco perché possiamo utilizzarlo per aiutare la digestione, per combattere la stitichezza e per salvare le cellule dall’invecchiamento. E se siamo appassionati di coltivazioni e giardinaggio possiamo piantarlo e farlo crescere comodamente anche nel nostro giardino.

Ecco perché tutti dovremmo iniziare a coltivare questo gustoso frutto esotico dalle grandi proprietà curative nei nostri giardini: il procedimento

La coltivazione del mango è molto simile a quella degli agrumi. In inverno dovremo ripararlo dal freddo e in primavera potremo iniziare a piantare i semi.

Prendiamo un seme di mango e avvolgiamolo in un foglio di carta umido. Chiudiamolo in un sacchetto e posizioniamolo esposto alla luce del sole. Dopo due settimane il seme inizierà a germogliare. É il momento di piantarlo.

Mettiamo il seme in un vaso abbastanza grande con del compost e molto terriccio. Appena la piantina inizia a crescere tagliamo il fusto al primo nodo. Lo rafforzeremo. Nelle fasi iniziali meglio evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde. Rischiamo di bruciare le foglie.

Annaffiamo quotidianamente, stiamo attenti a evitare la formazione di ristagni d’acqua e in poche settimane inizieremo a vedere i primi frutti. Potremo coglierli quando vediamo che la buccia inizia a cambiare colore.

A questo punto possiamo prendere i manghi e posizionarli in un luogo fresco e asciutto. In 10-15 giorni raggiungeranno la completa maturazione e saranno pronti per essere mangiati.